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Bin kişilik hac

Hac bu yıl salgın önlemlerinin gölgesinde geçiyor. Mekke’ye ulaşan hacı adaylarının ilk fotoğrafları ajanslara düşerken, alınan sıkı güvenlik önlemleri dikkat çekiyor. S. Arabistan bu yıl yurt dışından hacı adayı kabul etmiyor; yurt içinden de sadece bin kişiye izin verildi. Bu yıl Kabe’ye yaklaşmak ve dokunmak yasak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kabe
Kabe

Dünya Kovid-19 salgınıyla boğuşmaya devam ederken gözler her sene binlerce Müslümanın katıldığı Mekke’deki Hac organizasyonuna çevrildi. 2 bin 733 kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği Suudi Arabistan’da yetkililer bu yıl düzenlenecek hac için bir dizi karar almıştı. Haziran ayında bu yıl yurt dışından hacı adayı kabul edilmeyeceği açıklanırken, yurt içinden sadece bin kişinin hac organizasyonuna kabul edileceği belirtilmişti. Bu yıl uygulanacak bir diğer yasağa göre ise Kabe’ye yaklaşmak ve dokunmak yasak olacak. Şeytan taşlanan bölümde de hazırlıklar yapıldı ve üzeri özel bir bölmeyle kapatıldı.

Şehir girişlerinde polisler sıkı bir denetim yapıyor.

YOĞUN ÖNLEM ALINIYOR

Geçen hafta Kabe’nin örtüsünün değiştirilmesiyle hac için son hazırlıklar da tamamlanmış oldu ve şanslı hacı adayları Mekke’ye gelmeye başladı. Mekke’deki otellerde konaklayacak hacı adaylarının valizleri lobilerde dezenfekte ediliyor. Havaalanında ise özel giysili görevliler hacı adaylarını karşılıyor ve önlemler konusunda bilgi veriyor. Bu yıl hacı olmak isteyenlerden 65 yaş altında olmak şartı aranıyor. Ayrıca kronik hiçbir rahatsızlığın bulunmaması da bir diğer şart. Trafik polisleri şehre girişte de sıkı güvenlik önlemleri alıyor.

Hacı adaylarının Kabe’ye girerken ateşleri ölçülecek.

EKONOMİYİ VURDU

Oteller hacı adaylarını kabul etmeye başlarken her sene milyonlarca insanı ağırlayan hac organizasyonuna bu yılki katılımın düşük olması, ülke ekonomisini de vurdu. Her yıl hacı adaylarının barınma, beslenme ve tur operatörleri yoluyla taşınması yoluyla ekonomisine katkı sağlayan Arabistan bu yıl ekonomik anlamda büyük bir sıkıntı yaşıyor. Özellikle tur operatörleri taşıyamadıkları hacı adayları yüzünden kapanma noktasına gelmiş durumda. Mekke’de her yıl hac dönemi açık olan dükkanların çoğu kapanmış durumda. Hacı adaylarının beslenme ihtiyaçlarını karşılayan lokantalar da müşterisizlikten şikayetçi. Ülke ekonomisine büyük zarar veren bu durum yüzünden sıkıntıya düşen iş yeri sahipleri kendilerine devlet tarafından yardım yapılmadığını söylüyor.

Her alanda sosyal mesafeye dikkat edilecek.

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