Dünya Bin polis görev başında
ORTADOĞU

Bin polis görev başında

PKK/YPG’den temizlenen Rasulayn ile Tel Abyad’da huzur ve asayişin sağlanması için bin kişilik kolluk gücü görev yapacak. Türkiye tarafından eğitilen Suriyeli asker ve polis güçleri, teşkilatta karma olarak bulunacak.

Kıymet Sezer Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

PKK/PYD-YPG terör örgütünün mayın ve EYP döşeyerek kaçtığı Rasulayn ve Tel Abyad'da bir yandan tuzakların imhasına çalışılıyor, bir yandan da kentlerde kamu hizmetlerinin yerine getirilmesini sağlayacak faaliyetler hızla sürüyor. Bölgede ilk etapta, acil ihtiyaç olan asayişin tesisi için güvenlik teşkilatlanması tamamlandı. Barış Pınarı Harekât bölgesinde huzur, güvenlik ve asayişi sağlamak üzere askeri polis teşkilatları kuruldu. Rasulayn Askeri Mahkemesi 4 Kasım itibariyle faaliyete geçti. Burada Askeri Polis Teşkilatı da kurularak devreye alındı. Tel Abyad Askeri Polis Teşkilatının da bugünden itibaren faaliyete geçmesi bekleniyor.

ASAYİŞ TALEBİ KARŞILANDI

Güvenlik teşkilatı ilk etapta asker ve polisin de içinde olduğu karma bir yapıda belirlendi. Türkiye'de eğitilen Suriyeli genç güvenlik güçleri, Rasulayn'da 500, Tel Abyad'da 500 olmak üzere toplam bin kişilik bir güçle asayişten sorumlu olacak. Personel, Geçici Hükümetin İçişleri Bakanlığı'na bağlı olarak faaliyet yürütecek. Harekâtın bitmesinin hemen ardından halkın en önemli sorunu olan 'güvenlik' faktörü, polis teşkilatının kurulmasıyla birlikte karşılanmış oldu. Bu adımın ardından bölgeye yerel yönetimlerin tesisi için çalışmalar hızlanacak; yerel meclisler kurulacak ve eşzamanlı olarak Türkiye'nin desteğiyle hastaneler, okullar, kamu binaları onarılarak faaliyete geçecek.

SMO'YA 'KURALLAR KILAVUZU'

  • Bu arada Suriye Milli Ordusu (SMO) Manevi İstişare İdaresi, savaşta uyulması gereken kuralları içeren bir kılavuz yayımladı. SMO savaşçıları ve güvenlik birimlerinin uyması istenen ilkelerle muhtemel ihlallerin engellenmesi, insan haklarına saygıyı ve toplumsal-ahlaki ilkelere uyulması hedefleniyor. SMO savaşçılarının ayrım gözetmeksizin kamu güvenliğini hızla sağlaması, ciddiyet ve saygı çerçevesinde davranış sergilemesi ve toplumsal, ahlaki, mesleki ahlaka uygun hareket etmelerinin önemine vurgu yapılan kılavuzda, kamu malları ve esirlere muamelede uyulması gereken kurallara ilişkin bilgi verildi. Kılavuzun 14. maddesinde, SMO liderleri ve personellerinin esirlere muamele konusunda başta 1949 yılında yayımlanan Cenevre-3 bildirgesi olmak üzere uluslararası kanunlar çerçevesinde hareket etmelerinin önemine vurgu yapıldı.

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