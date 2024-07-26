Bir tek tasmaları eksik

Terör devleti İsrail’in eli kanlı lideri Binyamin Netanyahu'nun, ABD Kongresi'nde yaptığı konuşmada, “hiç sivil öldürmedik” yalanını söylediği gün, İsrail güçleri Gazze’de 60 noktada katliam gerçekleştirdi. Netanyahu’nun safsataları, soykırımın en büyük destekçisi ABD politikacıları tarafından defaatle ve dakikalarca alkışlandı. Önceki gün 24 saat içerisinde İsrail’in gerçekleştirdiği saldırılarda 75 kişi öldü, 146 kişi yaralandı.

HAVADAN BOMBA YAĞDIRDI

Netanyahu, ABD Kongresi'ndeki konuşmasında "Refah'ta hiç sivil öldürülmediğini" savundu. İsrail Ordu Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, savaş uçakları dün Gazze'de 60'tan fazla noktaya hava saldırısında bulundu. İsrail askerlerinin ayrıca 50'den fazla noktada altyapıyı yok ettiğini paylaşıldı. İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bir eve düzenlediği saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti. Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'nden alınan bilgiye göre, kentin doğusundaki bir eve düzenlenen hava saldırısında yaşamını yitiren 4 kişi ile olayda yaralananlar hastaneye getirildi.

ÖLÜ SAYISI 39 BİNİ AŞTI

Görgü tanıkları da kentteki Gizan Neccar Mahallesi'ne düzenlenen hava saldırısında 25 kişi öldü, yaralanan 100’den fazla kişi Nasır Hastanesi'ne kaldırıldı. Diğer yandan Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 293 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi. İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 39 bin 175'e, yaralananların sayısının da 90 bin 403'e yükseldiği duyuruldu.

REFAH’TA KIYIM YAPTI

Netanyahu, Gazze'deki saldırılardan kaçan sivillerin sığındığı ve defalarca toplu katliamlara maruz kalan güneydeki Refah kentinde "neredeyse hiçbir sivilin hayatını kaybetmediğini" savundu. İsrail'in Refah'taki saldırılarının başlamasından itibaren 24 saat içinde 35 Filistinli öldürülmüş, 600 bin kişi yerinden edilmişti. Yine Refah kentinde İsrail ordusunun "güvenli olduğunu" iddia ettiği bölgelerde 28 Mayıs'ta açıklanan verilere göre, 48 saat içinde yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarını hedef alan saldırılarda 72 Filistinli hayatını kaybetmişti.

Soykırımı yalanla örtbas etmeye çalıştı

Öldürülen 39 binden fazla Filistinlinin kanıyla ABD Kongresi’nde kürsüye çıkan, “Gazze Kasabı” lakaplı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, tüm dünyayı ahmak yerine koyarak 1 saatlik konuşmasında peş peşe yalanlar söyledi. “Hiç sivil öldürmedik diyen” terör devletinin lideri, abluka altında tuttuğu, açlığın pençesindeki kıyı şeridine yardımların girdiği yalanını dile getirdi. Kongre üyelerinin ve salonda bulunanların büyük çoğunluğu, Netanyahu’nun yalanlarına alkış tutarak destek verdi. Netanyahu’nun Kongre oturumunda 1 saat süren konuşması, 58’i ayakta olmak üzere 79 kez alkışlandı. İsrail liderinin salona girişi sırasındaki alkış ise 3 dakika 40 saniye sürdü. Konuşma sonrası ise Kongre üyeleri "hayran" gibi sıraya girdi ve Netanyahu 5 dakikada salondan çıkabildi.

HİÇ SİVİL ÖLDÜRMEDİK

Terör devleti İsrail'in Başbakanı katil Netanyahu, ABD Kongresinde yaptığı konuşmada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda 39 bin 145 Filistinliyi öldürmesine ve 90 bin 257'sini yaralamasına rağmen ülkesinin toplu katliamlarını gizlemeye çalıştı. Netanyahu, Gazze'deki saldırılardan kaçan sivillerin sığındığı ve defalarca toplu katliamlara maruz kalan güneydeki Refah kentinde "neredeyse hiçbir sivilin hayatını kaybetmediğini" savundu. Netanyahu, Gazze'de, sivillerin öldürülmesiyle ilgili açıklamaların "yalan" olduğunu öne sürerek, "Gazze, şehir savaşları tarihinde savaşmayan sivillerin savaşanların kayıplarına göre en düşük olduğu yerdir" iddiasında bulundu. Kongre üyelerine İsrail’in Gazze'de sivilleri korumak için çok çaba sarf ettiğini anlatan Netanyahu, sivil ölümlerden Hamas'ın sorumlu olduğunu iddia etti.

YARDIM TIR’LARI KENTE GİRİYOR

Abluka altında tuttuğu Gazze’de yüz binlerce kişinin açlıkla boğuştuğu, bebeklerin yetersiz beslenmeden can verdiği gerçeğini hiçe sayan İsrail lideri, kıyı şeridine "40 binden fazla insanı yardım kamyonunun geçişine izin verdiklerini" öne sürdü. Kendini aklamak için yine Hamas’a çamur atan Gazze Kasabı, "Gazze'de yeterince yiyecek alamayan Filistinliler varsa, bunun nedeni İsrail'in bunu engellemesi değil, Hamas'ın bunları çalmasıdır" şeklinde iddiada bulundu. Gazze'ye yardımların girişini engelleyerek halkı aç ve susuz bırakmasına rağmen Netanyahu, Gazze'de "her bir kişiye 3 bin kalori yiyecek girmesine izin verildiğini ve Hamas'ın bu yardımları çaldığını" öne sürdü.

İRAN’IN KUKLASISINIZ

Konuşmasında Filistin destekçilerine de iftira atan Netanyahu, Kongre konuşması öncesi yaşanan protestolara katılanlara yönelik ağır ifadeler kullandı. "İran'ın söz konusu göstericileri fonladığını" savunan İsrail lideri, "Resmi olarak İran için kullanışlı ahmaklara dönüşmüş durumdasınız" ifadesini kullandı.

Katil, Beyaz Saray’da ağırlandı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün de ABD Başkanı Joe Biden tarafından Beyaz Saray’da ağırlandı. Biden, Netanyahu ile kameraların karşısında tokalaşıp hoş geldin dedikten sonra "görüşecek çok konumuz" var diyerek sözü Netanyahu'ya bıraktı. Netanyahu da Biden'a 50 yıllık kamu görevi sırasında İsrail'e verdiği destek ve "İrlandalı Amerikan bir Siyonist" olduğunu açıklaması nedeniyle teşekkür ederek, gelecek aylarda da birlikte çalışmayı dört gözle beklediğini söyledi. Görüşme sürerken Beyaz Saray dışında ise protestolar vardı. Olağanüstü güvenlik önlemleri kapsamında kapalı tutulan Lafayette Park'ın dışındaki alanda toplanan yüzlerce gösterici, Netanyahu ve Biden aleyhinde sloganlar atarak Gazze'de acil ateşkes çağrısında bulundu.

Tepkiler çığ gibi

ABD Kongresi’nin önemli isimleri, Kongre'ye hitap eden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya tepki gösterdi. Kendisi de bir Yahudi olan ve İsrail yönetimine yaptığı eleştirilerle dikkat çeken Senatör Sanders, Amerikan MSNBC kanalında katıldığı bir yayında, Netanyahu'nun konuşmasını dinlemeye gitmediğini belirtti. Sanders, "Onun bir savaş suçlusu olduğunu düşünüyorum. Bence kesinlikle Kongre’ye davet edilmemeliydi" dedi. Temsilciler Meclisi başkanlığını yapan Demokrat vekil Nancy Pelosi de X hesabından yaptığı açıklamada, "Netanyahu'nun bugün Kongre'deki sunumu, ABD Kongresi’ne hitap etme ayrıcalığıyla onurlandırılan yabancı bir liderin yaptığı açık ara en kötü konuşmaydı" yorumunu yaptı. ABD Kongresinin Filistin asıllı tek temsilcisi olan Rashida Tlaib de X hesabından yaptığı paylaşımda, Netanyahu'nun Kongre salonunda ayakta alkışlanmasına, "Ben de oradaydım ve bu iğrençti" ifadesiyle tepkisini gösterdi.







