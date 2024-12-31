Bir ülkede iki ordu olmaz

Suriye Mili Ordusu (SMO) Komutanı Fehim İsa, Yeni Suriye Hükûmeti lideri Ahmed Şara ile önceki gün başkent Şam'da bir görüşme gerçekleştirdi. Yaptıkları görüşmenin perde arkasını Yeni Şafak'a anlatan İsa, Suriye'nin geleceğini şekillendirecek en önemli adımın yeni bir ordu kurulması olduğunu vurguladı. İsa, "Yeni Suriye Hükümeti Lideri Ahmed Şara ile Suriye’nin geleceğini konuştuk. Suriye’nin geleceğinde önceliğin Suriye’nin yeni ordusunu kurarak ilk adımı atmamız gerekiyor. Bütün ülkelerin yatırım ve yatırımcıların Suriye’ye gelebilmesi için ülkenin güvenli olması lazım. Bu yüzden de Savunma Bakanlığı’nın kurulması en öncelikli konumuz oldu. Biz Sayın Şara’ya SMO olarak yeni hükümetin yanında olduğumuzu dile getirdik. Suriye’nin devrimcileri olarak tüm imkanlarımızla gayretimizi bu yönde ilerleteceğiz" dedi.

HÜKÜMETLE GÖRÜŞLER ORTAK

Yeni Suriye hükûmeti lideri Ahmed eş-Şara ile bu konuda ortak görüşte olduklarını söyleyen İsa, "Suriye Milli Ordusu bu bakanlık çatısı altında olmalı. Terör örgütünün olduğu şu süreçte biz bir kolumuzla PKK/YPG ile savaşacağız, diğer kolumuzla da Yeni Suriye’yi kurmaya çalışacağız. Hedefimiz, hem PKK/YPG gibi terör örgütleriyle mücadele etmek hem de Yeni Suriye'yi inşa etmektir," dedi.

TÜM İMKANLAR SEFERBER

SMO Komutanı Fehim İsa, Yeni Suriye hükûmetinin devrimciler tarafından desteklenmesi gerektiğini ifade etti. "Suriye Milli Ordusu olarak yeni hükûmetin yanında olduğumuzu dile getirdik. Suriye’nin devrimcileri olarak tüm imkanlarımızla bu yönde çalışacağız" diyen İsa, bu desteğin Suriye’nin toprak bütünlüğü hedefine hizmet ettiğini vurguladı.

İKİ ORDU OLMAZ

İsa görüşmenin ardından şu ifadeleri kullandı: "Devrimimizin hedeflerinden birisi Suriye’nin toprak bütünlüğüdür. Ahmed Şara ile yaptığımız görüşmede bu konuda hemfikir kaldık. Suriye’nin toprak bütünlüğünü hedef alan bu terör örgütünü en yakın zamanda bitireceğiz. SMO’nun bu bakanlığın altında olması gerekiyor. İki ordu bir ülkede olamaz neticede. Terör örgütünün olduğu şu süreçte biz bir kolumuzla PKK/YPG ile savaşacağız, diğer kolumuzla da Yeni Suriye’yi kurmaya çalışacağız." Yeni Suriye hükûmetinin lideri Ahmed Şara’nın terör örgütü YPG/PKK’nın Suriye’de varlığı ve yabancı savaşçılarla işgal ettiği topraklara yönelik net bir görüşte olduğunu belirten İsa, Şara'nın da terör örgütü YPG/PKK’ya aynı şekilde baktığını söyledi. İsa sözlerini şöyle sürdürdü: "Yeni Suriye Hükümeti Lideri Ahmet Şara’nın bu konuda görüşü net. Suriye’nin toprak bütünlüğü sağlanacak. Savunma Bakanlığı kurulmasıyla birlikte tüm silahlı gruplar olarak birleşerek bu çatının altında olacağız."

ÇAĞRININ BİR SEBEBİ VAR

Terör örgütü PKK /YPG'nin bitirilmesi için çalışmaların devam edeceğini vurgulayan Türkmen komutan, "Allah’ın izniyle bu terör örgütünün bitmesi lazım. Tişrin ve Karakozak bölgelerinde terör örgütü PKK’nın Suriye’nin toprak bütünlüğüne karşı olmaya devam etmesi durumunda operasyonlarımız devam edecek. Şu an görüşmeler devam ettiği anda bile çatışmalar sürüyor. Sayın Şara’nın Terör örgütü YPG/PKK’nın bu konuda silah bırakması çağrısını da bu yüzden yaptı" değerlendirmesi yaptı.

Orduda rütbeler belirleniyor

Geçtiğimiz hafta bütün silahlı grupların liderlerini Şam'da toplayarak Savunma Bakanlığı çatısı altında birleşme kararı alan Suriye'deki yeni yönetim, ordu içindeki rütbeleri dağıtmaya başladı. Esed rejiminin yıkılmasının ardından Şam'da Devlet Başkanlığı yetkilerini kullanan Ahmed Şara, askeri liderlerin yeni rütbelerine ilişkin bir kararname yayınladı. Kararnamede, Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra ve Genelkurmay Başkanı Ali Nureddin Nasan'a Tümgeneral rütbesi verilirken, aralarında Suriyeli olmayan komutanların da olduğu 5 komutan Tuğgeneral rütbesine terfi ettirildi. Kararnameyle 42 komutana da Albay rütbesi verildi. Öte yandan, Tuğgeneral rütbesine terfi ettirilenler arasında yer alan "Muhtar El-Turki" lakabıyla bilinen HTŞ'nin Türk komutanlarından Ömer Muhammed Çiftçi de yer alıyor.

Aşiret liderleri Şam'da toplandı

Esed rejiminin devrilmesinden sonra kurulan yeni hükumete destek veren farklı millet, aşiret ve kabilenin temsilcileri, başkent Şam’da biraraya geldi. Suriye Kabilelerinin Ulusal Birliği adlı toplantıya Arap, Kürt, Türkmen, Çerkez gibi farklı kimliklere sahip aşiretler ile Yezidi, Dürzi, Hristiyan, Müslüman, Süryani gibi inançlara sahip toplulukların 400’e yakın temsilcisi katıldı. Toplantıya temsilci gönderen toplulukların nüfusunun Suriye nüfusunun yarısından fazla olduğu belirtildi.











