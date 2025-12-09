Birleşmiş Milletler’de Suriye devriminin 1. yılı kutlandı

New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde, Suriye'deki 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin birinci yıl dönümünü düzenlenen resepsiyonla kutlandı.
Suriye'nin BM Daimi Temsilciliği tarafından "Kadim medeniyetin yeni çağı" başlığı altında düzenlenen resepsiyona BM'deki diplomatlar, gazeteciler ve davetliler katıldı. Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Ahmet Yıldız'ın da aralarında bulunduğu davetlileri, Suriye'nin BM Daimi Temsilcisi İbrahim Olabi girişte tek tek karşıladı.
Resepsiyonda önce Suriye'de Baas rejiminin baskılarını, halkın direnişini ve yeni Suriye'yi anlatan kısa bir video gösterimi yapıldı.
Büyükelçi Olabi'nin konuşmasının ardından resepsiyonda katılımcılara Suriye müziğinden dinletiler sunuldu.