Birleşmiş Milletler’de Suriye devriminin 1. yılı kutlandı

10:079/12/2025, Salı
AA
BM'de Suriye'deki devrimin birinci yıl dönümü düzenlenen resepsiyonla kutlandı
New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde, Suriye'deki 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin birinci yıl dönümünü düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Suriye'nin BM Daimi Temsilciliği tarafından "Kadim medeniyetin yeni çağı" başlığı altında düzenlenen resepsiyona BM'deki diplomatlar, gazeteciler ve davetliler katıldı. Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Ahmet Yıldız'ın da aralarında bulunduğu davetlileri, Suriye'nin BM Daimi Temsilcisi İbrahim Olabi girişte tek tek karşıladı.

Resepsiyonda önce Suriye'de Baas rejiminin baskılarını, halkın direnişini ve yeni Suriye'yi anlatan kısa bir video gösterimi yapıldı.

Olabi, burada yaptığı konuşmada,
"Dünyanın en eski kesintisiz yerleşim başkenti olan Şam, onlarca yıldan fazla bir süredir korku ve baskıyla doluydu. Bugün ise özgürlük ve mutluluk saçıyor."
dedi.
Suriye'nin uzun yıllar baskılara ve otoriterliğe göğüs gerdiğini belirten Olabi,
"Ve bugün özgürleştik, bugün kurtuluş günü. Tecritten, zulümden, baskılardan kurtulduk."
ifadelerini kullandı.
Olabi, uluslararası topluma ülkenin yeni tarihini yazmada destek çağrısı yaparak,
"Her birinizi, bir zamanlar çatışmalarla duyduğunu Suriye'yi değil, gerçek anlamda medeniyetin temellerini oluşturan Suriye'yi yakında ziyaret etmeye davet ediyoruz."
diye konuştu.

Büyükelçi Olabi'nin konuşmasının ardından resepsiyonda katılımcılara Suriye müziğinden dinletiler sunuldu.




