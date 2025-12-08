ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack’tan Suriye mesajı: Barış, birlik ve refah için yeni bir fırsat doğuyor

"Her bir Suriyeliye, Sünni, Alevi, Kürt, Hristiyan, Dürzi, Arap, Türkmen, Çerkes ve bu kadim toprakları yurt edinen herkese yıllarca süren acıların ardından bugün, yeniden filizlenen ortak umudunuzu kutluyoruz. Barış, birlik ve refah için yeni bir fırsat doğuyor. Gelecek hepinizindir."