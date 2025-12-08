Yeni Şafak
ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack’tan Suriye mesajı: Barış, birlik ve refah için yeni bir fırsat doğuyor

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Suriye’nin Hürriyet Günü’nü kutlayarak, "Barış, birlik ve refah için yeni bir fırsat doğuyor. Gelecek hepinizindir" dedi.

ABD’nin Suriye Temsilcisi Tom Barrack, Suriye iç savaşının sonlanması ve Esad rejiminin devrilmesi dolayısıyla kutlanan 8 Aralık Hürriyet Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Barrack mesajında, şu ifadelere yer verdi:


"Her bir Suriyeliye, Sünni, Alevi, Kürt, Hristiyan, Dürzi, Arap, Türkmen, Çerkes ve bu kadim toprakları yurt edinen herkese yıllarca süren acıların ardından bugün, yeniden filizlenen ortak umudunuzu kutluyoruz. Barış, birlik ve refah için yeni bir fırsat doğuyor. Gelecek hepinizindir."



