Blinken: İsrail Hamas'a ateşkes için ‘cömert bir teklifte' bulundu

Resmi temaslarda bulunmak üzere Suudi Arabistan'a giden ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Riyad'da düzenlenen Dünya Ekonomi Forumu seremonisinde açıklamalarda bulundu. Blinken, İsrail'in Hamas'a ateşkes için ‘cömert bir teklifte' bulunduğunu belirterek, “Şu anda Hamas'ın önünde İsrail açısından olağanüstü cömert bir teklif var. Şu anda Gazze halkı ile ateşkes arasında duran tek şey Hamas'tır. Karar vermek zorundalar ve bir an önce karar vermeliler” dedi.

Blinken, acılara son vermenin en hızlı yolunun ateşkes olduğunun altını çizerek, “İsrail'in 7 Ekim'de yaşananların bir daha asla yaşanmamasını sağlama çabalarını kuvvetle destekliyoruz. Ayrıca Gazze'de her gün gördüğümüz, Hamas'ın yarattığı korkunç bir çapraz ateşin ortasında kalan çocuklar, kadınlar ve erkekler arasında yaşanan korkunç insani acılara son vermek için elimizden gelen her şeyi yapmaya kararlıyız. Bunu sona erdirmenin en hızlı yolu ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılmasıdır” ifadelerini kullandı.