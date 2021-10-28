Dünya BM Genel Kurulunda dinozordan dünya liderlerine mesaj
AVRUPA

BM Genel Kurulu’nda ‘dinozordan’ dünya liderlerine mesaj

BM Genel Kurulu, iklim değişikliğine dikkat çekmek için ilginç bir yöntem kullandı. Kürsüye çıkan dinozor dünya liderlerine ‘insan türünün yok oluşa doğru giderken iklim değişikliğine ağır etkileri olan fosil yakıtlara milyarlarca para harcadığı’ mesajını verdi.

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Haber Merkezi DHA
BM Genel Kurulu’nda ‘dinozordan’ dünya liderlerine mesaj
BM'de dinozor şoku

Birleşmiş Milletler Kalkınma Ajansı (UNDP) tarafından iklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla başlatılan kampanya kapsamında video yayınlandı. Dikkat çeken videoda, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda konuşma yapan animasyon bir dinozor dünya liderlerine ‘insan türünün yok oluşa doğru giderken iklim değişikliğine ağır etkileri olan fosil yakıtlara milyarlarca para harcadığı’ mesajını verdi.

BM'de dinozor şoku
BM'de dinozor şoku


Dinozorun animasyon olarak yerleştirildiği videoda, New York'taki BM Genel Merkezi'ndeki ünlü Genel Kurul Salonu’na giren dinozor, dinozorların soyunun göktaşlarıyla yok olduğunu ifade ederek insanlığın kendi yok oluşunu fosil yakıtlara milyarlarca dolar harcayarak hazırladığını vurguladı.

BM'de dinozor şoku
BM'de dinozor şoku


Dinozor daha sonra şaşkın diplomatların bakışları altında konuşmasına şöyle devam etti;
“İnsanların mazeret üretmeyi bırakıp değişiklikler yapmaya başlama zamanı geldi… Bu parayla (fosil yakıtlara ödenen) yapabileceğiniz diğer tüm şeyleri düşünün. Dünyanın her yerinde insanlar yoksulluk içinde yaşıyor. Onlara yardım etmenin...tüm türünüzün yok olması için ödeme yapmaktan daha mantıklı olacağını düşünmüyor musunuz?”

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