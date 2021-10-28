BM Genel Kurulu’nda ‘dinozordan’ dünya liderlerine mesaj

Ekonomi

2021 yılına ilişkin dördüncü enflasyon raporunun sunumunu yapan TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, toplantının ardından basın mensupları ile yapılan soru cevap kısmında ters dolarizasyon gerçekleştiğine vurgu yaparak, ''Şu ana kadar 40 milyar dolara yakın bir döviz tevdiat hesaplarından çözülme var.

Bunu nereden görüyoruz? TL mevduata baktığımızda 300 milyar liranın üzerinde bir TL mevduatında artış var. ” dedi.