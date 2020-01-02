Dünya BM, İdlibdeki saldırılar nedeniyle endişeli olduğunu açıkladı
AVRUPA

BM, İdlib'deki saldırılar nedeniyle endişeli olduğunu açıkladı

BM Genel Sekreter Sözcülüğü, İdlib'de yaşananlarla alakalı açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, "BM, 1 Ocak’ta, Suriye’nin kuzeybatısı İdlib’in Sarmin yerleşkesine yapılan bombalı saldırıda birçok kadın ve çocuğun öldüğü ve yaralandığına dair haberler konusunda büyük endişe duyuyor" ifadeleri yer aldı.

Haber Merkezi AA
Esad rejimi ve Rusya yaklaşık 20 gündür İdlib'e şiddetli bombardıman altında bulunuyor.
Esad rejimi ve Rusya yaklaşık 20 gündür İdlib'e şiddetli bombardıman altında bulunuyor.

Birleşmiş Milletler (BM), İdlib’in bombalanmasından derin endişe duyulduğunu bildirdi.

"BM büyük endişe duyuyor"

  • BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamada, “BM, 1 Ocak’ta, Suriye’nin kuzeybatısı İdlib’in Sarmin yerleşkesine yapılan bombalı saldırıda birçok kadın ve çocuğun öldüğü ve yaralandığına dair haberler konusunda büyük endişe duyuyor.” denildi.

Açıklamada, yerinden edilmiş aileler için sığınak olan bir okulun önüne bomba düştüğüne dikkat çekilerek, bütün taraflara sivillerin güvenliği konusunda gerekli adımları atma çağrısı yapıldı.

İdlib için BMGK'ya acil toplantı çağrısı

Öte yandan diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İngiltere ve Fransa, İdlib'deki son durumu görüşmek üzere BM Güvenlik Konseyi’ni cuma günü acil toplantıya çağırdı. Ancak BMGK'nin yarın acil olarak toplanıp toplanmayacağına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu sabah yaptığı açıklamada, İdlib bölgesinden Türkiye sınırına doğru yer değiştiren Suriyelilerin sayısının 250 bini bulduğunu açıklamıştı.

İdlib bölgesi, sivil yerleşimlerle okul ve hastane gibi hayati binalar da dahil, Esad rejimi ve Rusya tarafından yaklaşık 20 gündür şiddetli bombardımanı altında bulunuyor.

Libya tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
GÜNDEM
Libya tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
BM büyük endişe duyuyor

BM büyük endişe duyuyor

İdlib'in bombalanması ile ilgili açıklama geldi.
ABDde yasaklandı

ABD'de yasaklandı

​Şirketlere 30 günlük süre tanındı.
Libya tezkeresi geniş yankı buldu

Libya tezkeresi
geniş yankı buldu

​Erdoğan ile Trump görüşmesi dikkat çekti.
Yılın ilk günü <br>ceza yağdı

Yılın ilk günü
ceza yağdı

​Emniyet, yılbaşı bilançosunu açıkladı.
2 kahraman <br>şehit düştü

2 kahraman
şehit düştü

​Pençe-3 Harekât Bölgesinden acı haber.
Yeniden yargılanacaklar

Yeniden yargılanacaklar

Yargıtay, şike davasında verilen kararı bozdu.

Tezkere sonrası <br>kritik görüşme<br>

Tezkere sonrası
kritik görüşme

Erdoğan, Trump ile Libya'yı görüştü.

Umarım <br>mesajı alırlar

Umarım
mesajı alırlar

​Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan ilk açıklama.

Libya tezkeresi <br>kabul edildi

Libya tezkeresi
kabul edildi

​Genel Kurul, olağanüstü toplandı.
Tezkere hamlesi panikletti

Tezkere hamlesi panikletti

​Darbeci generalin teröristleri için bir gemi dolusu pikap gönderildi.
Konserveden 6 kişi hastanelik oldu

Konserveden 6 kişi hastanelik oldu

5 yaşındaki çocuğun durumu ciddi olduğu belirtildi.
Hastanede gaz sızıntısı paniği

Hastanede gaz sızıntısı paniği

​İhbar üzerine olay yerine AFAD ekipleri sevk edildi.
5 isimli<br> adamın isyanı

5 isimli
adamın isyanı

"İki kez askerlik yaptım, başkasının adına hapis yattım."
Enerji<br>içeceği de içmiş

Enerji
içeceği de içmiş

​Diş hekimi Betül aşırı alkol nedeniyle komaya girip hayatını kaybetti.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.