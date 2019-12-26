Dünya BM insan hakları uzmanları Uygur Türkü Teyipin yerini açıklayın
AVRUPA

BM insan hakları uzmanları: Uygur Türkü Teyip'in yerini açıklayın

BM Gözaltında Zorla veya Gönülsüz Kayıplar Çalışma Grubu ve BM özel raportörleri, ortak yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Uygur aydını ve bilim insanı Teyip'in Almanya'da bir konferansa giderken 2017'de Çinliler tarafından alıkonulduğundan bu yana nerede olduğunun bilinmediği vurgulandı.

Haber Merkezi AA
Taşpolat Teyip
Taşpolat Teyip

Birleşmiş Milletler (BM) insan hakları uzmanları, "Çin'de bilinmeyen bir yerde gözaltında tutulan" eski Sincan Üniversitesi Rektörü, Uygur Türkü Prof. Dr. Taşpolat Teyip'in durumundan endişe duyulduğunu bildirdi.

Teyip'in nerede olduğu bilinmiyor

BM Gözaltında Zorla veya Gönülsüz Kayıplar Çalışma Grubu ve BM özel raportörleri, yaptıkları ortak yazılı açıklamada, Uygur aydını ve bilim insanı Teyip'in Almanya'da bir konferansa giderken 2017'de Çinliler tarafından alıkonulduğundan bu yana nerede olduğunun bilinmediği vurgulandı.

  • Açıklamada, "Çinli yetkililer bize, Teyip'in yolsuzluk suçlamalarından yargılanmakta olduğunu, akrabaları tarafından bir avukat tutulduğunu ve ölüm cezasına çarptırılmadığını belirtti." ifadesi kullanıldı.

"Teyip'in nerede olduğunu açıklayın"

Uygur Türkü Teyip'in idam cezasına mahkum edilmediğinin Çin tarafından teyit edilmesinden memnuniyet duyulacağı vurgulanan açıklamada, "Teyip'in şu an nerede tutulduğunu kamuoyuna açıklayın ve ailesinin onu ziyaret etmesine izin verin." çağrısına yer verildi.

Teyip'e verilen cezanın açıklığa kavuşturulmamasının özellikle endişe verici olduğunun altı çizilen açıklamada, BM insan hakları uzmanlarının Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde Uygur Türklerinin bir dizi tesiste "bilinmeyen suçlamalarla tutulmasından" kaynaklanan endişelerini defalarca dile getirdiği de hatırlatıldı.

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yaşayan Uygur Türklerine yönelik Pekin yönetiminin uygulamaları ve ülkedeki diğer dini inanışlara karşı aldığı kararlar, 2019'da dünya gündeminin en dikkat çeken konuları arasında yer aldı.

Bölgede akıbeti bilinmeyen çok sayıda aydın ve akademisyenin toplama kamplarında tutulduğundan şüpheleniliyor.

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