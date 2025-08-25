BM: İsrail yardımların İsrail'e girişini engellemeyi sürdürüyor

Dujarric, ayrıca OCHA’nın, Gazze Şeridi'nde devam eden hava saldırıları ve düşmanlıkların, sağlık kuruluşlarına yönelik saldırılar dahil, daha fazla sivil can kaybına yol açtığı ve kritik altyapıya zarar verdiği veya yok ettiği konusunda uyardığının altını çizdi.