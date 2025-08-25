BM: İsrail yardımların İsrail'e girişini engellemeyi sürdürüyor

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail’in Gazze’de insani yardım konvoylarını engellemeyi sürdürdüğünü ve bunun hayat kurtarma çalışmalarını sekteye uğrattığını açıkladı. BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, dün, koordinasyon gerektiren 15 insani yardım görevinin 8’ini baştan reddettiğini, geri kalan 7’sini de sahada engellediğini söyledi.
BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında konuştu.
Dujarric, ayrıca OCHA’nın, Gazze Şeridi'nde devam eden hava saldırıları ve düşmanlıkların, sağlık kuruluşlarına yönelik saldırılar dahil, daha fazla sivil can kaybına yol açtığı ve kritik altyapıya zarar verdiği veya yok ettiği konusunda uyardığının altını çizdi.
Öte yandan Gazze Şeridi'nin dört bir yanında, insanların güvenlik ve barınma arayışıyla yerlerinden edilmeye devam ettiğine de dikkati çeken Dujarric, mart ortasında ateşkesin sona ermesinden bu yana Gazze’de zorla yerinden edilen insan sayısının 800 binin üzerine çıktığı bilgisini paylaştı.