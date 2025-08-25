Yunanistan'da Meclis'e 'Acil Gazze toplantısı' çağrısı

Yunanistan’da ana muhalefet lideri Nikos Andrulakis, Parlamento Başkanı Nikitas Kaklamanis’e gönderdiği mektupta Meclis’in Gazze gündemiyle toplanmasını talep etti. Andrulakis, Netanyahu'nun amacının Gazze'de etnik temizlik olduğunu söyledi.
Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, Andrulakis, Kaklamanis'e gönderdiği mektupta Gazze'de yaşanan trajediye atıfta bulunarak Meclis Genel Kurulunun Gazze gündemiyle toplanmasını istedi.
Mektupta, Gazze'deki durumun aylardır kritik olduğunu vurgulayan Andrulakis, Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de on binlerce insanın hayatını kaybettiğine dikkati çekti.
"Netanyahu'nun amacı Gazze'de etnik temizlik"
Filistin'de iki devletli çözümün, barışçıl bir şekilde birlikte yaşamanın tek yol olduğunu ifade eden Andrulakis, "Tüm bu nedenlerle ve Gazze'deki son trajik gelişmelerin ardından sizden Meclis Genel Kurulunu Filistin'deki durumu tartışmak üzere, Yunanistan Parlamentosu'nu 22 Aralık 2015 tarihli Filistin devletinin tanınmasının teşvikine yönelik kararının teyit edilip güncellenmesi ve doğrudan barış görüşmelerinin hemen başlatılması için her türlü çabanın gösterilmesi amacıyla toplanmaya çağırmanızı talep ediyorum." ifadelerini kullandı.