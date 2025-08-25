Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Küresel nefret sonrası kendini aklamaya kalktı: Hastane katliamına 'kaza' diyen Netanyahu'dan 'özür'

Küresel nefret sonrası kendini aklamaya kalktı: Hastane katliamına 'kaza' diyen Netanyahu'dan 'özür'

Semih Bozkuş
22:2025/08/2025, Pazartesi
G: 25/08/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Netanyahu, İsrail'in gazetecilerin, sağlık personelinin ve tüm sivillerin çalışmalarına değer verdiğini savundu.
Netanyahu, İsrail'in gazetecilerin, sağlık personelinin ve tüm sivillerin çalışmalarına değer verdiğini savundu.

Gazze Şeridi'ndeki Nasır Hastanesi'ni vurarak aralarında gazetecilerin ve sivil savunma ekiplerinin de bulunduğu 20 kişiyi şehit eden İsrail, dünyadan gelen tepkiler üzerine timsah gözyaşları dökmeye başladı. Açıklamada bulunan ve saldırıyı 'trajik kaza' olarak nitelendiren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, özür dileyerek üzüntü duyduklarını iddia etti. Netanyahu, askeri yetkililerin kapsamlı bir soruşturma yürüttüğünü ifade ederek Hamas'ı suçlamayı sürdürdü. İsrail'in gerçekleştirdiği alçak saldırıya tüm dünyadan tepki yağdı ve birçok ülke saldırıyı kınadı.

Filistinlilere yönelik soykırım saldırılarını sürdüren terör devleti İsrail, bugün Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi'nin 4. katına saldırı düzenledi.

Saldırı sonucu beşi gazeteci 20 kişi hayatını kaybetti.

İşgalci İsrail ordusunun önce hastanenin 4. katını vurduğu, ikinci saldırının ise ilk yardım ekiplerinin ölü ve yaralıları çıkarmaya çalıştığı sırada gerçekleştirildiği aktarıldı.

Alçak saldırı başta İslam coğrafyası olmak üzere küresel ölçekte büyük tepki gördü ve lanetlendi.

Netanyahu tepkiler sonrası 'özür' diledi

Tüm dünyayı ayağa kaldıran saldırıya gelen tepkiler sonrası İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu timsah gözyaşları dökmeye başladı.

X hesabından paylaşımda bulunan ve saldırıyı 'trajik kaza' olarak nitelendiren Netanyahu, özür dileyerek üzüntü duyduklarını iddia etti.

İsrail'in gazetecilerin, sağlık personelinin ve tüm sivillerin çalışmalarına değer verdiğini savunan Netanyahu, askeri yetkililerin kapsamlı bir soruşturma yürüttüğünü ifade etti.

Öte yandan Netanyahu yaptığı paylaşımda, savaşlarının 'terörist' olarak nitelendirdiği Hamas'la olduğunu savunarak, "Bizim haklı hedefimiz Hamas'ı yenmek ve rehinelerimizi eve getirmek." ifadelerine de yer verdi.

Alçak saldırıya dünyadan tepki yağdı

Terör devleti İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Nasır Hastanesi'ni vurarak 20 kişiyi şehit ettiği saldırıya Batı'dan da sesler yükseldi.

İspanya
, gazetecilerin ve masum sivillerin ölümüne yol açan İsrail saldırısını kınayarak bunun uluslararası insancıl hukukun açık ihlali olduğunu belirtti.
Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Ravina Shamdasani
yaptığı açıklamda Gazze'de gazetecilerin öldürülmesinin dünyayı şoke etmesi ve şaşkın bir sessizliğe değil, hesap sormaya ve adalet talep etmeye sevk etmesi gerektiğini söyledi.
Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA) Sözcüsü Olga Cherevko
, İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Nasır Hastanesi'ne düzenlediği saldırının "kesinlikle korkunç" olduğunu belirterek, yaşananları akıl almaz bir durum olarak niteledi.
İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy
, İsrail'in Gazze'de Nasır Hastanesi'ne düzenlediği saldırı nedeniyle dehşete düştüğünü belirterek, siviller, sağlık çalışanları ve gazetecilerin korunması gerektiğini vurguladı.

Almanya: Hava saldırısı bizi şoke etti

Almanya Dışişleri Bakanlığı
, İsrail'in Gazze'deki Nasır Hastanesi'ne düzenlediği hava saldırısının kendilerini şoke ettiğini belirterek, saldırının araştırılmasını istedi.

Bakanlığın, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "İsrail'in Gazze'deki Nasır Hastanesi'ne düzenlediği hava saldırısında çok sayıda gazeteci, kurtarma görevlisi ve diğer sivillerin öldürülmesi bizi şoke etti. Saldırı araştırılmalı." denildi.

Açıklamada ayrıca, "Gazetecilerin çalışması, Gazze'deki savaşın yıkıcı gerçekliğini tasvir etmek için hayati önem taşıyor. İsrail hükümetine, medya çalışanlarına erişim izni vermesi ve Gazze'de çalışan gazetecilere koruma sağlaması için defalarca çağrıda bulunduk." ifadeleri kullanıldı.

Katar: Filistin halkına karşı işlenen sistematik suçların yeni bir halkası

Katar
, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesine düzenlediği hava saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, sivillerin ve hastaların hayatını kaybetmesine yol açan saldırının, “Filistin halkına karşı işlenen sistematik suçların yeni bir halkası” olduğu belirtildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres
, İsrail'in Gazze Şeridi’nde Nasır Hastanesi'ni hedef alan saldırılarında sivillerin yanı sıra gazetecilerin hayatını kaybetmesini şiddetle kınadı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 5 gazetecinin ve çok sayıda sivilin ölümüne neden olan saldırılarının "kabul edilemez" olduğunu bildirdi.
İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard
, İsrail'in Gazze'de gazeteciler ve ilk yardım görevlilerini hedef aldığı saldırının kabul edilemez olduğunu belirtti.
Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Eşitlik, Hazırlıklılık ve Kriz Yönetiminden sorumlu üyesi Hadja Lahbib
, İsrail'e, "Gazze'de olup biteni dünyaya duyurmaya çalışanları öldürme uygulamasına" son verme çağrısı yaptı.
Suudi Arabistan
, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Nasır Hastanesini hedef alınmasının ardından uluslararası kurumlara acilen hareket geçmeleri çağrısında bulundu.
İsviçre
, İsrail'in Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'ne düzenlediği ve çok sayıda sivilin ölümüne neden olan saldırıyı şiddetle kınadığını açıkladı.

Trump: Saldırıdan haberim yok

Tüm dünyada tepkiye neden olan saldırıya, Gazze'deki katliamların ortağı ABD'den de açıklama geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Gazze'de gazeteciler ve ilk yardım görevlilerini hedef aldığı saldırısından spesifik olarak haberi olmadığını belirterek, "Bundan memnun değilim. Aynı zamanda bunları görmek de istemiyorum. Bu kabusa bir son vermeliyiz." dedi.



#Binyamin Netanyahu
#Nasır Hastanesi
#Gazze
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2025-YKS yerleştirme istatistiklerini açıkladı: Üniversitelerin Lisans ve Ön Lisans programlarına kaç aday yerleşti?