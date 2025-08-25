Küresel nefret sonrası kendini aklamaya kalktı: Hastane katliamına 'kaza' diyen Netanyahu'dan 'özür'

Gazze Şeridi'ndeki Nasır Hastanesi'ni vurarak aralarında gazetecilerin ve sivil savunma ekiplerinin de bulunduğu 20 kişiyi şehit eden İsrail, dünyadan gelen tepkiler üzerine timsah gözyaşları dökmeye başladı. Açıklamada bulunan ve saldırıyı 'trajik kaza' olarak nitelendiren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, özür dileyerek üzüntü duyduklarını iddia etti. Netanyahu, askeri yetkililerin kapsamlı bir soruşturma yürüttüğünü ifade ederek Hamas'ı suçlamayı sürdürdü. İsrail'in gerçekleştirdiği alçak saldırıya tüm dünyadan tepki yağdı ve birçok ülke saldırıyı kınadı.
Filistinlilere yönelik soykırım saldırılarını sürdüren terör devleti İsrail, bugün Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi'nin 4. katına saldırı düzenledi.
Saldırı sonucu beşi gazeteci 20 kişi hayatını kaybetti.
İşgalci İsrail ordusunun önce hastanenin 4. katını vurduğu, ikinci saldırının ise ilk yardım ekiplerinin ölü ve yaralıları çıkarmaya çalıştığı sırada gerçekleştirildiği aktarıldı.
Alçak saldırı başta İslam coğrafyası olmak üzere küresel ölçekte büyük tepki gördü ve lanetlendi.
Netanyahu tepkiler sonrası 'özür' diledi
Tüm dünyayı ayağa kaldıran saldırıya gelen tepkiler sonrası İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu timsah gözyaşları dökmeye başladı.
X hesabından paylaşımda bulunan ve saldırıyı 'trajik kaza' olarak nitelendiren Netanyahu, özür dileyerek üzüntü duyduklarını iddia etti.
İsrail'in gazetecilerin, sağlık personelinin ve tüm sivillerin çalışmalarına değer verdiğini savunan Netanyahu, askeri yetkililerin kapsamlı bir soruşturma yürüttüğünü ifade etti.
Öte yandan Netanyahu yaptığı paylaşımda, savaşlarının 'terörist' olarak nitelendirdiği Hamas'la olduğunu savunarak, "Bizim haklı hedefimiz Hamas'ı yenmek ve rehinelerimizi eve getirmek." ifadelerine de yer verdi.
Alçak saldırıya dünyadan tepki yağdı
Terör devleti İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Nasır Hastanesi'ni vurarak 20 kişiyi şehit ettiği saldırıya Batı'dan da sesler yükseldi.
Almanya: Hava saldırısı bizi şoke etti
Bakanlığın, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "İsrail'in Gazze'deki Nasır Hastanesi'ne düzenlediği hava saldırısında çok sayıda gazeteci, kurtarma görevlisi ve diğer sivillerin öldürülmesi bizi şoke etti. Saldırı araştırılmalı." denildi.
Açıklamada ayrıca, "Gazetecilerin çalışması, Gazze'deki savaşın yıkıcı gerçekliğini tasvir etmek için hayati önem taşıyor. İsrail hükümetine, medya çalışanlarına erişim izni vermesi ve Gazze'de çalışan gazetecilere koruma sağlaması için defalarca çağrıda bulunduk." ifadeleri kullanıldı.
Katar: Filistin halkına karşı işlenen sistematik suçların yeni bir halkası
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, sivillerin ve hastaların hayatını kaybetmesine yol açan saldırının, “Filistin halkına karşı işlenen sistematik suçların yeni bir halkası” olduğu belirtildi.
Trump: Saldırıdan haberim yok
Tüm dünyada tepkiye neden olan saldırıya, Gazze'deki katliamların ortağı ABD'den de açıklama geldi.
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Gazze'de gazeteciler ve ilk yardım görevlilerini hedef aldığı saldırısından spesifik olarak haberi olmadığını belirterek, "Bundan memnun değilim. Aynı zamanda bunları görmek de istemiyorum. Bu kabusa bir son vermeliyiz." dedi.