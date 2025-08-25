Küresel nefret sonrası kendini aklamaya kalktı: Hastane katliamına 'kaza' diyen Netanyahu'dan 'özür'

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Ravina Shamdasani

yaptığı açıklamda Gazze'de gazetecilerin öldürülmesinin dünyayı şoke etmesi ve şaşkın bir sessizliğe değil, hesap sormaya ve adalet talep etmeye sevk etmesi gerektiğini söyledi.