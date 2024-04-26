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Dünya

BM: İsrail’in kontrolü altındaki Filistinliler güvende değil

Birleşmiş Milletler Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail'in kontrolü altında hiçbir Filistinlinin güvende olmadığını ifade etti. Albanese, "Sadece 8 ay öncesine ait fotoğraflar, tombul yanaklı ve 8 yaşındaki Hamid'i gösteriyor. Hamid, şu anda zayıflamış ve kuşatmanın zorlu koşullarında, yaşadığı pankreatit hastalığı nedeniyle günlerini dayanılmaz ağrılar içinde geçiriyor" ifadelerini kullandı.

08:54 - 26/04/2024 Cuma
AA
Foto: AA.
Foto: AA.

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, Mısır ve Ürdün ziyaretlerinin ardından İsrail'in yoğun saldırıları altında bulunan Gazze'deki duruma ilişkin yazılı açıklama yaptı.


İşgal altındaki Filistin topraklarının durdurulamaz bir şiddet sarmalıyla çevrelendiğini vurgulayan Albanese, Filistinlilerin ve diğer tanıkların aktardığı hikayelerin, 7 Ekim 2023'te İsrail'in Gazze'ye saldırısının başlamasından bu yana dünyanın tanık olduğu zulümlere yeni derinlikler kattığını kaydetti.


Albanese, bu şiddetin işgal altındaki toprakların geri kalanına yayılma hızı ve yoğunluğunun, İsrail'in kontrolü altında hiçbir Filistinlinin güvende olmadığını doğruladığına dikkati çekti.


İsrail'in, bir kez daha keyfi olarak, işgali altındaki Filistin topraklarına erişimini engellediğini belirten Albanese, Filistinlilerin durumu hakkındaki raporunu komşu ülkelerden yazmak zorunda bırakıldığının altını çizdi.


Albanese, Gazze'deki durumun daha önce yapılan değerlendirmelerden daha kötü olduğunun altını çizerek, saldırıların uzun vadede ciddi ve çok katmanlı sonuçlarının bulunduğunu belirtti.


Buluştuğu mağdurlardan çoğunun, Uluslararası Adalet Divanında (UAD) İsrail aleyhindeki davada, Gazze'deki soykırımı önlemeye yönelik ihtiyati tedbir kararlarının alınmasının ardından yaralandığını ve aile üyelerinin öldürülmesine tanık olduğunu kaydeden Albanese, Filistinlilerin, İsrail'in Gazze'nin sağlık altyapısını yok etmesinin etkilerini yaşadıklarını vurguladı.


Albanese, "Sadece 8 ay öncesine ait fotoğraflar, tombul yanaklı ve 8 yaşındaki Hamid'i gösteriyor. Hamid, şu anda zayıflamış ve kuşatmanın zorlu koşullarında, yaşadığı pankreatit hastalığı nedeniyle günlerini dayanılmaz ağrılar içinde geçiriyor" ifadelerini kullandı.


"İsrail, uluslararası yükümlülüklerine uymaktan kaçındı"


Şu ana kadar Gazze'ye yönelik havadan ve denizden yardım gibi insani önlemlerin, acilen ihtiyaç duyulan ve yasal olarak yapılması gerekenler için yalnızca geçici bir çözüm olduğuna işaret eden Albanese, "Bu önlemler, İsrail'in saldırısının oluşturduğu insani felaketi hafifletmek için son derece yetersiz. Bu noktada İsrail, yaptırım çağrısını gerektirecek derecede uluslararası yükümlülüklerine uymaktan kaçındı" değerlendirmesinde bulundu.


Albanese, "acil ateşkes" çağrısını yinelerken, İsrail'in Gazze ve işgal altındaki Filistin toprakları üzerindeki yasa dışı kontrolüne son verilmesi, bölgede barış ve istikrarın sağlanması için koruyucu yapının oluşturulması gerektiğini vurguladı.


İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarını kapsayan politikalarının, tartışmasız olarak Filistinlilerin varlığını tehlikeye attığını kaydeden Albanese, “Uluslararası toplumun odağı, en muhtemel sonuca yani Filistinlilere yönelik etnik temizliğe odaklanmalı. Ülkeler bunu önlemek için ellerinden gelen her şeyi yapmalı” ifadelerini kullandı.

#BM
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#İsrail
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