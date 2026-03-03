BM: Orta Doğu'da özellikle yeni cephelerin açılarak çoğalmasından endişe duyuyoruz

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, gerçekleştirdiği basın toplantısında bölgedeki son gelişmelere ilişkin konuştu. Dujjaric, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Orta Doğu'da yaşananları endişeyle takip ettiğini belirterek, "Özellikle yeni cephelerin açılarak çoğalmasından endişe duyuyor." ifadelerini kullandı.
Birleşmiş Milletler (BM), ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan çatışmaların büyük endişeyle takip edildiğini, özellikle çatışmalarda yeni cephelerin açılmasından kaygı duyulduğunu bildirdi.
BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gelişmeleri değerlendirdi.
Bölge genelindeki insani yardım operasyonlarının da güvenlik sorunları, tedarik zinciri aksamaları ve hava sahası kapatmaları nedeniyle ciddi şekilde etkilendiğine işaret eden sözcü, insani yardım personelinin hareketliliğinin kısıtlı kalmaya devam ettiğine dikkati çekti.
"Çocukların öldüğü durumları kınamak için yeterince güçlü kelime bulamıyoruz"
Dujarric, saldırının kim tarafından gerçekleştiği konusunda henüz kesin bir bilgiye sahip olmadıklarını, bu konuda soruşturma yapılarak sorumluların belirlenmesi ve hesap sorulması gerektiğini söyledi.
İran devlet televizyonu, 28 Şubat'ta ABD-İsrail'in Hürmüzgan'ın Minab kentindeki bir kız ilkokuluna saldırısında 153 öğrenci ve öğretmenin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.