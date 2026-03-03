Yeni Şafak
BM: Orta Doğu'da özellikle yeni cephelerin açılarak çoğalmasından endişe duyuyoruz

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric
BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, gerçekleştirdiği basın toplantısında bölgedeki son gelişmelere ilişkin konuştu. Dujjaric, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Orta Doğu'da yaşananları endişeyle takip ettiğini belirterek, "Özellikle yeni cephelerin açılarak çoğalmasından endişe duyuyor." ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler (BM), ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan çatışmaların büyük endişeyle takip edildiğini, özellikle çatışmalarda yeni cephelerin açılmasından kaygı duyulduğunu bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gelişmeleri değerlendirdi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Orta Doğu'daki durumu büyük bir endişeyle takip etmeye devam ettiğini aktaran Dujarric,
"Özellikle yeni cephelerin açılarak çoğalmasından endişe duyuyor."
dedi.
Dujarric, ayrıca saldırılarla, sivil kayıpların sayısında artışa ve bölge genelinde insanların refahı üzerinde ciddi bir insani etkiye tanık olduklarını ifade ederek,
"Buna ek olarak, Körfez'deki enerji altyapısına yönelik devam eden saldırılar, hâlâ fosil yakıtlara büyük ölçüde bağımlı olan küresel ekonomiyi önemli ölçüde etkileyebilir."
uyarısında bulundu.

Bölge genelindeki insani yardım operasyonlarının da güvenlik sorunları, tedarik zinciri aksamaları ve hava sahası kapatmaları nedeniyle ciddi şekilde etkilendiğine işaret eden sözcü, insani yardım personelinin hareketliliğinin kısıtlı kalmaya devam ettiğine dikkati çekti.

Dujarric,
"Yardım çalışanları da dahil olmak üzere siviller her zaman korunmalıdır. Biz ve insani yardım ortaklarımız bölge genelindeki ihtiyaçlara yanıt vermeye devam ediyoruz, ancak engelsiz erişim, güvenlik garantileri ve yeterli finansman, ne kadar etkili bir şekilde yanıt verebileceğimizi belirleyecek."
ifadelerini kullandı.

"Çocukların öldüğü durumları kınamak için yeterince güçlü kelime bulamıyoruz"

İran’ın Minab şehrinde bir ilkokula düzenlenen saldırıda onlarca kız çocuğunun ölmesi ve yaralanmasıyla ilgili bir soruya da Dujarric,
"Çocukların, özellikle de bir okulda öldüğü durumlarda, bunu kınamak için yeterince güçlü kelimeler kullanabileceğimizi sanmıyorum."
cevabını verdi.

Dujarric, saldırının kim tarafından gerçekleştiği konusunda henüz kesin bir bilgiye sahip olmadıklarını, bu konuda soruşturma yapılarak sorumluların belirlenmesi ve hesap sorulması gerektiğini söyledi.

İran devlet televizyonu, 28 Şubat'ta ABD-İsrail'in Hürmüzgan'ın Minab kentindeki bir kız ilkokuluna saldırısında 153 öğrenci ve öğretmenin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.



