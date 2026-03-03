BM: Orta Doğu'da özellikle yeni cephelerin açılarak çoğalmasından endişe duyuyoruz

"Yardım çalışanları da dahil olmak üzere siviller her zaman korunmalıdır. Biz ve insani yardım ortaklarımız bölge genelindeki ihtiyaçlara yanıt vermeye devam ediyoruz, ancak engelsiz erişim, güvenlik garantileri ve yeterli finansman, ne kadar etkili bir şekilde yanıt verebileceğimizi belirleyecek."