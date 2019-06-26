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Dünya BM Özel Raportöründen Suudi Arabistana Kaşıkçı raporu tepkisi
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BM Özel Raportöründen Suudi Arabistan'a 'Kaşıkçı raporu' tepkisi

BM Özel Raportöründen Suudi Arabistan'a 'Kaşıkçı raporu' tepkisi

Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine yönelik açıkladığı rapora ilişkin Suudi Arabistan'ın iddialarına sert tepki göstererek, "(Raporumda) Kesinlikle ve kesinlikle bir sonuca ulaşmak için medya haberlerine dayanmadım. Kaynaklarımı açıklamadım çünkü kaynaklarım misillemeden korkuyordu." dedi.

Haber Merkezi AA
Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard
Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard

İsviçre'deki BM Cenevre Ofisi'nde devam eden BM İnsan Hakları Konseyinin 41'inci oturumunda Özel Raportör Callamard'ın geçen hafta açıkladığı ve bugün Konsey'e sunduğu Kaşıkçı raporu görüşüldü.

Suudi Arabistan'ın BM Cenevre Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Abdulaziz Alwasil, söz alarak, Callamard'ın raporunun "medyadaki haberler" ile "ön yargıya ve prefabrik fikirlere dayandığını" iddia etti.

Büyükelçi Alwasil, Callamard'ın geçen hafta açıkladığı ve uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandıran 101 sayfalık raporun, prosedürlere uygun hazırlanmadığını ve kusurlu kaynaklar kullandığını ileri sürdü.

"Mektuplarımın hiçbirine cevap alamadım"

Konsey salonunda konuşmaları dinleyen Callamard, tekrar söz alarak Alwasil'in açıklamalara sert tepki gösterdi.

Suudi yetkililere bu ülkeyi ziyaret etmek için pek çok mektup gönderdiğini anlatan Callamard, bu mektupların hiçbirine cevap alamadığını söyledi.

Callamard, "Raporumu kamuoyuna açıklamadan iki hafta önce Suudi Arabistan'a sundum ama rapora ilişkin hiçbir geri dönüş olmadı." dedi.

Tüm bu yaşananlara rağmen Suudi yetkililerle rapordaki bulgulara ilişkin görüşmeye hazır olduğunu ifade eden Callamard, bu ülkeden olumlu bir cevap alamadığını dile getirdi.

Callamard, raporun hazırlamasında kullandığı metodolojinin yıllardan bu yana test edildiğini ve doğru olduğunu vurgulayarak, "(Raporumda) Kesinlikle ve kesinlikle bir sonuca ulaşmak için medya haberlerine dayanmadım. Kaynaklarımı açıklamadım çünkü kaynaklarım misillemeden korkuyordu. Şimdi Suudi Arabistan'a, şeffaf bir yargılamanın sağlanması için Türkiye ve uluslararası topluma ile tam olarak iş birliği yapma çağrımı yineliyorum." diye konuştu.

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Rapor geçen hafta açıklanmıştı

Suudi gazeteci Kaşıkçı, 2 Ekim 2018'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmüş, cinayetin ardından ABD yönetimi, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın cinayetle ilgisinin olmadığını ileri sürmüştü.

Kaşıkçı cinayetine yönelik aylardır uluslararası soruşturma yürüten Callamard, elde ettiği bulguları ve tavsiyeleri içeren raporunu geçen hafta açıklamıştı.

Raporla ilgili açıklama yapan Callamard, "Öncelikle (Kaşıkçı'nın) öldürülmesi uluslararası bir cinayetten daha fazlasıdır. Cinayette bir dizi uluslararası hukuk ihlal edildi. Cinayet, uluslararası ilişkilere büyük zarar verdi, bundan dolayı BMGK'nin bu cinayeti ciddiye alması önemlidir." değerlendirmesinde bulunmuştu.

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