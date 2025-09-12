BM raporu: Kuzey Kore'de idam cezası uygulamaları son 10 yılda ciddi ölçüde arttı

Yeni Şafak
16:3912/09/2025, Cuma
AA
Birleşmiş Milletler (BM), Kuzey Kore'de 2015'ten bu yana idam cezası uygulamalarının ciddi ölçüde arttığını bildirdi. BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Kuzey Kore'de insan hakları ihlallerine uğrayan yüzlerce mağdurun, görgü tanıklarının ve uzmanların ifadelerine dayanan bir rapor yayımladı.

Raporda, 2015'ten bu yana ülkedeki idam cezası uygulamalarında ciddi şekilde artış görüldüğü iddia edildi.


İdam cezasını öngören birçok yeni yasanın yürürlüğe girdiği belirtilen raporda, Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemeye yönelik yasaların ihlali ve "yabancı medya içeriklerinin yayılması" gibi gerekçelerle "halka açık idamların" gerçekleştirildiği savunuldu.


Raporda, "Son 10 yılda hükümet, halk üzerinde tam kontrol uygulamaya ve halkın temel hak ve özgürlüklerden faydalanılmasını ciddi şekilde kısıtlamaya devam etmiştir." ifadesi kullanıldı.


Baskı karşısında halkın siyasi, sosyal ve ekonomik kararlarını kendi iradeleriyle veremediği ifade edilen raporda, mevcut dünya sahnesinde "başka hiçbir halkın bu kadar kısıtlamaya tabi tutulmadığı" ileri sürüldü.


Raporda, teknolojik gelişmelerin yardımıyla halkın üzerindeki gözetlemenin sıkılaştırıldığı ve çocuklar dahil zorla çalıştırılmanın son 10 yılda yerleşik hale geldiği ifade edildi.

