BM raporu: Kuzey Kore'de idam cezası uygulamaları son 10 yılda ciddi ölçüde arttı

İdam cezasını öngören birçok yeni yasanın yürürlüğe girdiği belirtilen raporda, Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemeye yönelik yasaların ihlali ve "yabancı medya içeriklerinin yayılması" gibi gerekçelerle "halka açık idamların" gerçekleştirildiği savunuldu.

Raporda, "Son 10 yılda hükümet, halk üzerinde tam kontrol uygulamaya ve halkın temel hak ve özgürlüklerden faydalanılmasını ciddi şekilde kısıtlamaya devam etmiştir." ifadesi kullanıldı.

Baskı karşısında halkın siyasi, sosyal ve ekonomik kararlarını kendi iradeleriyle veremediği ifade edilen raporda, mevcut dünya sahnesinde "başka hiçbir halkın bu kadar kısıtlamaya tabi tutulmadığı" ileri sürüldü.