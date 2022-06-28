Dünya BM Rusya-Ukrayna savaşı Karadenizdeki ticaretin önünü kapatıyor
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BM: Rusya-Ukrayna savaşı Karadeniz'deki ticaretin önünü kapatıyor

Birleşmiş Milletler (BM) Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD), Rusya ile Ukrayna arasında süren savaştan ötürü Karadeniz'deki ticaretin önünün tıkandığı ve bölgede gemi taşımacılığı masraflarının arttığını açıkladı.

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Haber Merkezi AA
BM: Rusya-Ukrayna savaşı Karadenizdeki ticaretin önünü kapatıyor
Arşiv.

UNCTAD'ın yayımladığı raporda Rusya-Ukrayna savaşının küresel gıda güvenliği ve ticarete olumsuz etkisi değerlendirildi.

  • Savaş nedeniyle Karadeniz limanlarında artan kargo bedelinin gıda fiyatlarını da artıracağı uyarısının yapıldığı raporda, "Rusya'nın rol oynadığı tahıl ticareti önemli bir endişe konusu olmakla beraber, Ukrayna'nın zirai gıda pazarında büyük yer edinmesi, gıda güvenliği ve yoksulluğa doğrudan etki ediyor." değerlendirmesi yapıldı.

Karadeniz ticaretinin savaş nedeniyle büyük oranda aksadığı belirtilen raporda, uluslararası camiaya "Ukrayna limanlarının ticarete bir an önce açılması için gerekenin yapılması" çağrısı yapıldı.

  • Ukrayna'nın ticari ortaklarının zirai gıda temini için ticaretini başka ülkelere yönlendirdiği belirtilen raporda, "Tahıl fiyatları ve nakliyat bedeli 2020'den bu yana artış eğilimindeydi, fakat Rusya'nın Ukrayna'da 24 Şubat'ta başlattığı savaş bu eğilimi iyice tetikledi ve nakliyat bedelindeki geçici düşüşü yeniden artışa çekti." ifadesi yer aldı.

Şubat-Mayıs 2022 döneminde küresel çapta toptan kuru gıda nakliyatına ödenen fiyatların yüzde 60 arttığı bilgisinin yer aldığı raporda, tahıl fiyatlarının da dünya genelinde tüketici fiyatlarını yüzde 3,7 artırabileceği öngörüsü yapıldı.

  • Raporda, Ukrayna'nın limanlarının kapanmasından ötürü zirai gıda tedarikindeki aksamaların, küresel gıda güvenliği açısından, "özellikle gıdada ithalata bağımlı ülkeler için ciddi sonuçlar doğuracağı" uyarısında bulunuldu.

Savaşın enerji fiyatlarını da olumsuz etkilediğine işaret edilen raporda, "Ticaret kısıtlamaları ve lojistik sorunlarından ötürü petrol ve gaz masraflarında artış görüldü." ifadesine yer verildi.

  • Raporda ayrıca mayıs ayının sonlarına doğru düşük kükürtlü akaryakıtın ortalama fiyatının, yıl başına kıyasla yüzde 64 arttığının da altı çizildi.

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