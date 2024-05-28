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Dünya

BM terör devleti İsrail'in Refah'ta yaptığı katliamın boyutunu açıkladı: En az 200 şehit

Gazze'yi harabeye çevirip nice Filistinliyi şehit eden terör devleti İsrail, şimdi de Refah'ı yakıp yıkmaya başladı. İşgalci devlet, son günlerde Refah'ta zorla yerinden edilen Filistinlilerin bulunduğu kampa saldırılar düzenledi. Çok sayıda şehit verilen saldırılara ilişkin Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) İletişim Direktörü Juliette Touma'dan açıklama geldi. 26 Mayıs'taki saldırılar sonrasında can kaybının çok yüksek olduğunu ifade eden Touma, en az 200 kişinin öldürüldüğünü bildirdi.

22:46 - 28/05/2024 Salı
AA
Juliette Touma
Juliette Touma

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) İletişim Direktörü Juliette Touma, İsrail'in Refah kentinde zorla yerinden edilen Filistinlilerin bulunduğu kampa düzenlediği saldırıda can kaybının çok yüksek olduğunu, en az 200 kişinin öldürüldüğünü bildirdi.

Touma, New York'taki günlük basın toplantısına bağlanarak gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"İnsanların ihtiyaçları çoğalırken bu denizde damla"

6 Mayıs'ın ardından 1 milyondan fazla kişinin Gazze'nin güneyindeki Refah'tan ayrıldığını aktaran Touma, yerinden edilmenin halen sürdüğünü ifade etti. Touma, bu kişilerin daha önce birkaç kez yerinden edildiğini, bölgede yoğun bombardımanın sürdüğünü belirtti.

Touma, son 3 haftada sadece 200 yardım tırının geçiş yapabildiğine dikkati çekerek, "İnsanların ihtiyaçları çoğalırken bu denizde damla." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in katliamlarında en az 200 şehit

Touma, İsrail'in Refah kentinde zorla yerinden edilen Filistinlilerin bulunduğu kampa düzenlediği saldırılara ilişkin ekiplerinden ve uluslararası tıp hizmeti veren kaynaklardan edindikleri bilgileri aktardı.

Buna göre, 26 Mayıs'taki saldırılar sonrasında can kaybının çok yüksek olduğunu öğrendiklerini aktaran Touma, aralarında kadınlar ve çocukların bulunduğu en az 200 kişinin öldürüldüğünü bildirdi.

Touma, "Gazze'de her yerde ölüm var." dedi.



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#Juliette Touma
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