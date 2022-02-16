BM yardımları yanlış adrese: Esed rejimi yardımların yüzde 96'sına el koyuyor

Birleşmiş Milletler’in (BM) Suriye’de rejim ve PKK kontrolündeki bölgelere gönderdiği milyonlarca koli insani yardım buhar oldu. Mağdur durumdaki insanlara ulaştırılamayan yardımların akıbeti bilinmiyor. Suriye’de rejim güçlerinin uluslararası yardımları kendi çıkarlarına kullandığı bölgedeki kaynaklar tarafından doğrulanıyordu.

Bu iddialar önemli bir araştırma raporuyla da kanıtlandı. Amerikan siyasetine yön veren düşünce kuruluşlarından Centre for Strategic & International Studies (CSIS) tarafından yayınlanan “Suriye’de Yardımları Kurtarmak” başlıklı raporla, insani yardımların buharlaştırıldığını ortaya çıktı. BM yetkilileri ve Suriye’deki insani yardım çalışanları ile yapılan görüşmelere dayanarak hazırlanan 70 sayfalık rapor, rejimin yardımları yeni bir ekonomik kaynak olarak değerlendirdiğini gözler önüne serdi.

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Kasım 2021’de sadece Türkiye’den 1 milyon 3 bin koli erzak gitmesine rağmen ihtiyaç sahiplerine 43 bin 500 koli ulaştı.

YENİ BİR EKONOMİK SEKTÖR!

“BM’nin Suriye’ye para girişinin başlıca yollarından biri ve ekonomiyi canlandırmada büyük bir rol oynuyor. Bu sebeple rejim, savaş üzerinden yeni bir ekonomik sektör oluşturdu” ifadelerine yer verildi. Raporda, Kasım 2021’de Türkiye’den 1 milyon 3 bin koli erzak gitmesine rağmen ihtiyaç sahiplerine sadece 43 bin 500 kolinin ulaştığına dikkat çekildi.

HIRSIZLIĞIN ÖNÜNE GEÇİLEMİYOR

Araştırma rejim, PKK ve muhalefet tarafından kontrol edilen farklı bölgelerde gerçekleştirildi. Özellikle SDG/PKK’nın kontrolündeki bölgelerde büyük sorunlar yaşandığının altı çizildi.

Sınır ötesi sevkiyat olarak bilinen Suriye’nin kuzeybatı ve doğusundaki çatışma hatları üzerinden yardım taşınması sırasında hırsızlıkların önüne geçilemediğine ve tıbbi ekipmanların rastgele dağıtıldığına vurgu yapıldı. Ayrıca yardım görevlilerine yönelik cinayet, tehdit, keyfi tutuklama ve işkence vakalarının arttığı belirtildi.

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TARİHTE BÖYLESİ GÖRÜLMEDİ

Raporu kaleme alan Natasha Hall şunları kaydetti: Korkunç suçlar işleyen buna rağmen iktidarda kalıp, yardım kuruluşunun kontrol eden bir liderin tarihte çok fazla örneği yoktur. İnanılmaz bozuk bir döngü var. Eğer Esed kalmaya devam edecek ise yardım dağıtımı konusunun acilen adil bir şekilde yapılması için harekete geçilmesi gerekiyor.

Suçlulara dağıtıyor

Geçen yıl yaklaşık 13.4 milyon insan, bir önceki yıla göre yüzde 21 artışla insani yardıma ihtiyaç duydu. CSIS’e göre, Batılı hükümetler son 10 yılda insani yardıma yılda yaklaşık 2,5 milyar dolar katkıda bulundu. Esed hükümetinin 10 yıldan fazla bir süredir yardımları, muhaliflerden alıkoyup müttefiklere yönlendirdiği ifade edildi. Ese d rejiminin vize onayları da dahil olmak üzere yardım kuruluşlarına erişim konusunda tüm yetkilileri elinde bulundurmasının büyük bir istismar kapısı açtığına vurgu yapıldı. BM’de çalışanların büyük bölümünün ise üst düzey rejim yanlılılarının akrabası olduğu tespit edildi.

Esed’in kardeşi de faydalanıyor

BM gıdalarının orduya dağıtılmasının ötesinde, insan hakları ihlallerinden doğrudan sorumlu kişiler bundan faydalandığı belirlendi. Raporda, katil Esed’in kardeşi Maher Esed ve 14. Tümeni’ne yakın bir işadamı olan Muhammed Hamşo’nun, rejim tarafından geri alınan bölgelerdeki madenleri çıkarmak ve yeniden işleyip Hadeed Maden İşleme Şirketi’nde satmak için BM ile satın alma sözleşmeleri aldığı ortaya çıktı.

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DÜNYA BM'nin yardım paraları Esed'e gitti