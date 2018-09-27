Dünya BMden Arakanlı Müslümanlar için yeni mekanizma kararı
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BM'den Arakanlı Müslümanlar için 'yeni mekanizma' kararı Asya Haber

BM'den Arakanlı Müslümanlar için 'yeni mekanizma' kararı

BM İnsan Hakları Konseyi, Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırım ve diğer suçların tespiti için bağımsız bir mekanizma kurulmasını kabul etti. Mekanizma, sorumluların ortaya çıkarılması için delil toplayacak ve gelecekte yapılacak bir uluslararası yargılama için dosya hazırlayacak. Önergenin kabulü için yapılan oylamada Çin, Filipinler ve Burundi önerge aleyhinde oy kullandı.

Haber Merkezi AA
Dünyanın gözleri önünde Myanmar ordusu tarafından katledilen, evleri, ocakları yakılan, yerlerinden sürgün edilen vatansız Arakanlı Müslümanlar.
Dünyanın gözleri önünde Myanmar ordusu tarafından katledilen, evleri, ocakları yakılan, yerlerinden sürgün edilen vatansız Arakanlı Müslümanlar.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'nde kabul edilen önergeyle, Myanmar'da Arakanlı Müslümanların 2011'den bu yana maruz kaldığı soykırım ve diğer insan hakları ihlallerine yönelik delillerin toplanması ve gelecekte yapılacak bir yargılamaya dosya hazırlanması için "bağımsız bir mekanizma" kurulması kararlaştırıldı.

BM Cenevre Ofisi'nde devam eden konseyin 39. oturumunda, Myanmar'da Arakanlı Müslümanlar ve diğer azınlıklara yönelik hak ihlallerine ilişkin sunulan önerge 35 lehte, 3 aleyhte ve 7 çekimser oyla kabul edildi.

  • Oylamada Çin, Filipinler ve Burundi, önerge aleyhinde oy kullandı.

Çalınan kapıların yüzlere kapandığı yer: Arakan
OYNAT 01:05
Çalınan kapıların yüzlere kapandığı yer: Arakan
Burası Arakan… Çocukların doğum anında acı ile tanıştığı ve hüzünle büyüdüğü yerdir Arakan. Dünyanın gözleri önünde Myanmar ordusu tarafından katledilen, evleri, ocakları yakılan, yerlerinden sürgün edilen vatansız Müslümanlar… Şimdi Arakanlı Müslümanlar için ayağa kalkmanın ve acılarına ortak olmanın zamanı. Ve şimdi Arakan için ayağa kalk!



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İslam İşbirliği Teşkilatı ve Avrupa Birliğinin sunduğu önergenin kabul edilmesiyle, Myanmar'da Arakanlı Müslümanların 2011'den bu yana maruz kaldığı soykırım ve diğer insan hakları ihlallerine yönelik delillerin toplanması için "bağımsız bir mekanizma" kurulacak.

Mekanizma, sorumluların ortaya çıkarılması için delil toplayacak ve gelecekte yapılacak bir (uluslararası) yargılama için dosya hazırlayacak.

  • BM'nin daha önce kurduğu Uluslararası Myanmar Bağımsız Araştırma Misyonu Başkanı Marzuki Darusman, 18 Eylül'de yaptığı açıklamada, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddet olaylarının en büyük sorumlusunun Myanmar ordusu olduğunu vurgulayarak, "Tatmadaw (Myanmar ordusu) hukukun üzerinde kaldıkça barış sağlanamayacak." ifadesini kullanmıştı.

Bağımsız mekanizma kuruluncaya dek Myanmar Bağımsız Araştırma Misyonu görevine devam edecek.

BM'ye göre, 25 Ağustos 2017'den sonra Arakan'dan kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 750 bine yaklaştı. BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

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