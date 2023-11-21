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BM'den Gazze'de ateşkes ihtimaline yönelik hazırlık: Daha etkin insani yardım sağlanabilir

Birleşmiş Milletler (BM) Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük olarak gerçekleştirilen basın toplantısı kapsamında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Haq, BM'nin, Gazze'de ateşkes ilan edilmesi halinde daha etkin bir şekilde insani yardım sağlayabileceğini ve bu yönde hazırlıkların sürdüğünü bildirdi.

Muhammet Emre Kömürcü
Muhammet Emre Kömürcü
21:32 - 21/11/2023 Salı
AA
Haq, bölgede gerginliğin azaltılması gerektiğinin altını çizdi.

Haq, bölgede gerginliğin azaltılması gerektiğinin altını çizdi.

BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, İşgalci İsrail'in Gazze'de bir aydan uzun süredir devam ettiği soykırıma varan katliam saldırılarından etkilenenler için gerekli insani yardımın ateşkes ilan edilmesi halinde daha etkin sağlanabileceğini belirtti. Haq, BM'nin hazırlıklarını sürdürdüğünü de ifadelerine ekledi.

Gazze'de ateşkes ihtimaline ilişkin soru üzerine Haq, henüz bu konu hakkında konuşmak için erken olduğunu ancak BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in en başından beri insani ateşkes talep ettiğini hatırlattı.

Haq, "Gerekli yetkililerle görüşmeler yürütüyoruz. Eğer ateşkes olursa çok daha etkin şekilde insani yardım sağlayabiliriz." dedi.

Sahada tarafların atacağı adımların önemine işaret eden Haq, "Biz ateşkes olma ihtimaline yönelik hazırlık yapıyoruz." ifadesini kullandı.


"Hastaneler ve personel korunmalı"


İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesinde bulunan El-Avde Hastanesi ve Endonezya Hastanesi'ne yönelik saldırılarıyla ilgili ise Haq, "Çatışan taraflar, uluslararası insancıl hukuk uyarınca hastanelerin ve personelin korunmasını sağlamalı." diye konuştu.

Haq, BM tesislerindeki duruma da dikkati çekerek, 19 Kasım'dan bu yana Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) 156 tesisine yaklaşık 930 bin yerinden edilmiş kişinin sığındığını ifade etti.


"Lübnan sınırında gerginliğin artma riskinden endişeliyiz"


Haq, "Lübnan sınırında gerginliğin artma riskinden derin endişe duyuyoruz." dedi.

Sınırda iki gazetecinin öldürülmesine değinen Haq, "Gazeteciler her zaman korunmalıdır ve öldürülmelerini kınıyoruz." ifadesini kullandı.



#BM
#Farhan Haq
#Filistin
#insani yardım
#Gazze
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