Bolivya eski Devlet Başkanı Arce, "yolsuzluk" soruşturmasında gözaltına alındı

10:1511/12/2025, Perşembe
Bolivya'nın önceki Devlet Başkanı Luis Arce'nin görevi devretmesinin ardından yaklaşık 1 ay sonra, "yolsuzluk" soruşturması kapsamında gözaltına alındığı bildirildi.

Üst düzey bir hükümet yetkilisi, Arce'nin dün, eski Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales'in hükümetinde ekonomi bakanı olarak görev yaptığı dönemde, "kamu fonlarını zimmetine geçirme" iddiasıyla ilgili olarak "görev ihlali ve mali suistimal" suçlamalarıyla gözaltına alındığını açıkladı.


Arce'nin Bolivya'nın başkenti La Paz'da gözaltında tutulduğu ve kendisine yöneltilen suçlamaların en fazla 4-6 yıl hapis cezası öngördüğü belirtiliyor.


Bolivya'da 19 Ekim'de düzenlenen 2. tur devlet başkanlığı seçimini Rodrigo Paz kazanmıştı. Dönemin Devlet Başkanı Arce ise Paz'ı tebrik ederek, düzenli bir geçiş süreci için hazır olduklarını bildirmişti. Seçimleri kazanan Paz, 8 Kasım'da parlamentoda yemin ederek göreve başlamıştı.

