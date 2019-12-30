Dünya Bolivya, İspanyol diplomatları kovdu 9 kişinin ülkeden kaçmasına yardım etmekle suçlanıyorlar
AMERİKA

Bolivya, İspanyol diplomatları kovdu: 9 kişinin ülkeden kaçmasına yardım etmekle suçlanıyorlar

Bolivya, İspanyol diplomatları kovdu: 9 kişinin ülkeden kaçmasına yardım etmekle suçlanıyorlar

Ülke basınında yer alan habere göre, geçici yönetim, eski yönetimden 9 kişinin ülkeden kaçmasına yardım etmekle suçlanan İspanyol diplomatları sınır dışı etti.

Haber Merkezi AA
Diplomatlar, krizin ardından ülkeden ayrıldı.
Diplomatlar, krizin ardından ülkeden ayrıldı.

Bolivya geçici yönetimi, Meksika'nın La Paz Büyükelçisi Maria Teresa Mercado'yu ziyaret eden İspanyol diplomatları kovdu.

Bolivya’da Morales destekçileri sokağa çıktı
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Bolivya’da Morales destekçileri sokağa çıktı
Morales destekçileri, dün ordunun istifa çağrısı yapmasının ardından görevini bırakan devlet başkanına destek için sokağa çıktı. Yollarda barikat kuran eylemciler, polisle çatıştı. Muhalefet yanlılarının da sokağa çıkmasıyla olaylar büyüdü.
  • Söz konusunu diplomatlar hakkında "isyana teşvik, terörizm ve seçime hile karıştırma" suçlamalarıyla soruşturma başlatılırken, hükümet, diplomatların ülkeden güvenli geçiş talebini de reddetti.

İspanya'daki geçici hükümet ise İspanyol diplomatların, La Paz Büyükelçiliğine sığınan eski Bolivya yönetiminden 9 kişinin çıkışlarını kolaylaştırmaya çalıştıkları yönündeki iddiaları reddetmişti.

Bolivya'da baskıyla istifa eden Evo Morales: Tarihin en sinsi ve kötü darbesi yapıldı
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Bolivya'da baskıyla istifa eden Evo Morales: Tarihin en sinsi ve kötü darbesi yapıldı

Ne olmuştu?

İspanya Dışişleri Bakanlığı da ziyaretin "ticari amaçlı" ve "nezaketen" yapıldığını ve konu hakkında inceleme yapılacağını duyurmuştu.

Bolivya'daki darbenin arkasında Musk mı var?
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Bolivya'daki darbenin arkasında Musk mı var?
Bolivya'da lityum madenlerini millileştirme girişiminde bulunduğu için Devlet Başkanı Morales darbeyle iktidardan indirildi. Morales, darbeden yalnızca birkaç gün önce Almanya merkezli ACISA şirketi ile yapılan lityum anlaşmasını durdurmuştu. Darbe sonrası Tesla'nın hisselerinde yaşanan yükseliş ise dikkatlerden kaçmadı.
  • Bolivya'daki geçici yönetimin Dışişleri Bakanı Karen Longaric, geçtiğimiz günlerde, nota vererek İspanya'yı ve Meksika'yı, Bolivya'nın egemenliğini ihlal etmekle suçlamıştı.

Bolivya'daki geçici yönetim, İspanyol heyetin maske taktığı ve silah taşıdığını iddia ederken, İçişleri Bakanı Arturo Murillo, İspanyol diplomatların ülkeyi terk etmelerini istemişti.

Bolivya'da baskıyla istifa eden Evo Morales: Tarihin en sinsi ve kötü darbesi yapıldı
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Bolivya'da baskıyla istifa eden Evo Morales: Tarihin en sinsi ve kötü darbesi yapıldı

Geçici yönetim ve Meksika arasındaki kriz

Bolivya'da Devlet Başkanı Evo Morales'i istifaya zorlayan siyasi süreci "darbe" olarak niteleyen Meksika, ülkedeki eski yönetimden 9 kişiyi La Paz Büyükelçiliğine kabul etmiş ve sığınma vermişti.

Bolivya’da göstericiler hükümet binasına girmeye çalıştı
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Bolivya’da göstericiler hükümet binasına girmeye çalıştı
Bolivya'da devlet başkanlığı seçimleri sonrasında başlayan protesto gösterilerinde göstericiler La Paz'ın merkezi Plaza Murillo'da bulunan hükümet konağına girmeye çalıştı.

Büyükelçiliğin etrafında aşırı sayıda istihbaratçı ve güvenlik gücünün bulunduğunu ve durumun Viyana Sözleşmesinin ihlali anlamına geldiğini belirten Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, konuyu Uluslararası Adalet Divanı’na taşıyacaklarını duyurmuştu.

Türkiye Bolivya'daki gelişmelerden endişeli: Yönetimler demokratik süreçlerle işbaşına gelmeli
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Türkiye Bolivya'daki gelişmelerden endişeli: Yönetimler demokratik süreçlerle işbaşına gelmeli

Bolivya'daki kriz

Bolivya'da 20 Ekim'de düzenlenen tartışmalı seçimlerin galibi Evo Morales, polislerin, hile iddiasıyla sokaklara dökülen ve şiddet eylemlerine dönüşen muhaliflere katılması ve nihayetinde ordunun istifa çağrılarının ardından, görevi bırakmıştı.

Morales, süreci "darbe" olarak niteleyen Meksika hükümetinin gönderdiği uçakla ülkesinden ayrılmış, kısa süre bulunduğu Meksika'nın ardından Arjantin'e gitmişti.

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