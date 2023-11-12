Bombadan değilse açlıktan öleceğiz

İşgalci İsrail, bir ayı aşkın süredir Gazze’yi aralıksız bombalıyor. Atıldığı noktalarda hiçbir canlı bırakmayan yasaklı bombaları kullanmaktan çekinmeyen İsrail, şimdi de sivilleri zorla yerinden ediyor. Gazze’nin kuzeyinde bulunan Cebaliye bölgesi de bombardıman nedeniyle ağır hasar aldı. Son 3 günde ile ve akrabalarından 20 kişiyi kaybeden Cebaliye’nin Belediye Başkanı Nazin Meccar, evi ve belediye binasının da yerle bir olduğunu söyledi.

Nazin Meccar

ARALIKSIZ BOMBALIYOR

Bölgedeki yıkımı ve son durumu Yeni Şafak’a anlatan Meccar, “Bombardıman artık hiç ara vermeden devam ediyor. Fosfor gibi yasaklı bombalar kullanıyorlar. Elektriğimiz yok, suyumuz yok, yiyecek hiçbir şey yok. Bombardımandan değilse açlıktan öleceğiz. Dünya neden sesimizi duymuyor?” diye konuştu. İnsanlığın en temel ihtiyacı olan temiz suya dahi ulaşamadıklarını söyleyen Neccar, “Var olan su içilebilecek bir su değil. Hayvanlar için bile zararlı. Ama kullanmak zorundayız çünkü başka bir şansımız yok. Yiyeceklere ulaşamıyoruz. Normalde yediğimizin yüzde 5’ini bulup yiyebiliyoruz” şeklinde anlattı.

İNSANLARI TEHCİRE ZORLUYORLAR

Gazzelilerin bölgeden çıkmaya zorlandığını vurgulayan Neccar, “Bölgeden çıkmayı düşünmüyoruz. Özellikle İslam dünyası, Türk halkı ve hükümetinden yardım istiyoruz. Cebaliye kuzey Gazze’nin merkezi halinde ve şu an burada 700 bin insanın yardıma ihtiyacı var. Savaş öncesi bizim hizmet verdiğimiz 2 bin insan vardı ve şu an bu sayı 700 bin oldu. Belediyeye ait pek çok yapı İsrail bombardımanında yerle bir oldu. Araçlarımız ve acil durum yapılarımızın hepsi bombalandı. Elektrik yok, internet çok kısıtlı ve gidip geliyor. Hastanelerimizi, okullarımızı vurmaya devam ediyorlar. Pek çok Gazzeli’yi kuşatma altına aldılar. İnsanları zorla güneye gitmeye zorluyorlar” ifadelerini kullandı.

YENİ BİR NEKBE YAŞAMAYACAĞIZ

Kendisinin de evinin bombalandığını aktaran Neccar sözlerini şöyle sürdürdü: “Ben de şu an Cebaliye’de bir okulun yakınındaki mülteci kampında kalıyorum. Evim enkaz halinde, gidecek başka bir yerim kalmadı. Kuzeyden güneye İsrail zulmü altında gitmek zorunda kalanların sayısı 10 ya da 15 bin civarında. Ancak çoğunluk, tıpkı benim gibi burada kalmayı tercih ediyor. Yeni bir Nekbe yaşayamayız. Gidecek başka bir vatanımız yok. Burası bizim toprağımız, onu İsrail’e teslim etmeyeceğiz”



















