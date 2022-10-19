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Boris Johnson dönüyor mu?

İngiltere’de Muhafazakar Parti üyelerinin çoğunluğu altı hafta önce koltuğa oturan Başbakan Liz Truss’un derhal istifa etmesini ve yerine eski Başbakan Boris Johnson’ın geçmesini istiyor.

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Dış Haberler Yeni Şafak
Boris Johnson dönüyor mu?
​Boris Johnson dönüyor mu?

İngiltere’de Muhafazakar Parti üyelerinin çoğunluğu altı hafta önce koltuğa oturan Başbakan Liz Truss’un derhal istifa etmesini ve yerine eski Başbakan Boris Johnson’ın geçmesini istiyor. İngiliz Sky Televizyonu’nun partililerin katıldığı bir ankete dayandırdığı haberde parti üyelerinin yüzde 55’inin tekrar oy verebilmeleri durumunda Truss’ın gerisinde kalan Rishi Sunak’a oy vereceği, sadece yüzde 25’inin ise Bayan Truss’tan memnun olduğu belirtildi. Üyelerin yüzde 63’ünün ise Truss’ın istifa ederek yerine partinin eski lideri Johnson’ın geçmesini arzuladığı ifade edildi. Öte yandan Truss, geçen ay açıklanan ve vergi indirimlerini içeren mini bütçenin İngiltere’de yarattığı finansal ve ekonomik kaos için tüm ulustan özür diledi. İngiliz başbakan önceki gün verdiği röportajda “Yapılan hatalar için sorumluluğu kabul etmek ve özür dilemek istiyorum. Çok ileri gittik ve çok hızlı hareket ettik” diye konuştu.

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