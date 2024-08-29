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Dünya

Brezilya X'i yasaklayabilir: Resmen duyurdular

Brezilya Yüksek Mahkemesi, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'ya yönelik "darbe girişimi" soruşturmasında işbirliği yapmayı reddeden X'e, ülkede yasal temsilci atamaması durumunda erişim yasağı getirileceğini açıkladı.

13:42 - 29/08/2024 jeudi
AA
Arşiv
Arşiv
X yöneticileri ile Brezilya Yüksek Mahkemesi arasında gerilim artıyor. Brezilya eski Devlet Başkanı
Jair Bolsonaro
hakkında yürütülen "darbe girişimi" soruşturmasında, X yetkilileri davaya ışık tutacak delilleri ve veri akışını sağlamayı reddetti.

Yeni karar alındı


Elon Musk, bu talebi reddederek X'in Brezilya'daki ofisini kapatıldı.


Yüksek Mahkeme, X ile ilgili yeni bir karar aldı.



Yasal temsilci atanmazsa kapanabilir


New York Times gazetesinin haberine göre, çeşitli ülkelerde yasal süreçlerle karşı karşıya bulunan Elon Musk'ın sahibi olduğu X, yaklaşık 200 milyon nüfuslu Brezilya'da da kapatılma riskiyle karşı karşıya.


Ülkede yasal temsilci ataması için X'e 24 saat süre veren Yüksek Mahkeme, aksi halde platforma erişim yasağı getirileceğini duyurdu.




#Brezilya
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#Jair Bolsonaro'
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