Brezilya X'i yasaklayabilir: Resmen duyurdular

Yeni karar alındı
Elon Musk, bu talebi reddederek X'in Brezilya'daki ofisini kapatıldı.
Yüksek Mahkeme, X ile ilgili yeni bir karar aldı.
Yasal temsilci atanmazsa kapanabilir
New York Times gazetesinin haberine göre, çeşitli ülkelerde yasal süreçlerle karşı karşıya bulunan Elon Musk'ın sahibi olduğu X, yaklaşık 200 milyon nüfuslu Brezilya'da da kapatılma riskiyle karşı karşıya.
Ülkede yasal temsilci ataması için X'e 24 saat süre veren Yüksek Mahkeme, aksi halde platforma erişim yasağı getirileceğini duyurdu.