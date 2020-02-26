Dünya Brezilyada ilk koronavirüs vakası tespit edildi
AMERİKA

Brezilya'da ilk koronavirüs vakası tespit edildi

Güney Amerika ülkesi Brezilya'da ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görüldü. İtalya'dan seyahatten dönen hasta, Güney Amerika kıtasının genelinde karşılaşılan ilk Kovid-19 vakası oldu.

Haber Merkezi AA
İtalya'dan dönen hastada koronavirüs tespit edildi.
İtalya'dan dönen hastada koronavirüs tespit edildi.

Brezilya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınının görüldüğü İtalya'nın Lombardiya bölgesine 9-21 Şubat'ta iş için seyahat eden, Sao Paulo şehrinde yaşayan 61 yaşındaki Brezilyalı bir iş adamının, hastalık şüphesiyle dün hastaneye başvurduğu belirtildi.

  • Yapılan testler sonucu hastanın Kovid-19 taşıdığının anlaşıldığı ifade edilen açıklamada, hastanın yolculuk sırasında, Brezilya'ya döndüğü sürede ve hastaneyi ziyaretinde temas kurduğu kişilerin araştırıldığı kaydedildi.
Hasta, Brezilya'da ve Güney Amerika kıtasının genelinde karşılaşılan ilk Kovid-19 vakası oldu.

İtalya'da Kovid-19, şu ana kadar 8 bölge ve bir özerk eyalette 322 kişide tespit edildi. En çok vaka, 240 hastayla Milano kentinin merkezi olduğu Lombardiya Bölgesi'nde görüldü.

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