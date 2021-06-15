Brüksel’de liderler diplomasisi

NATO Zirvesi kapsamında Brüksel’de bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, liderlerle yüz yüze görüşmeler yaptı.

Erdoğan ilk önce Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile biraraya geldi.

NATO Karargahı’nda görüşme 52 dakika süren görüşmede, Suriye ve Libya’daki sorunlarla ilgili birlikte çalışmanın gereğinin ele alındığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan - Emmanuel Macron

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Erdoğan daha sonra İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile 25 dakika süren bir görüşme yaptı. Erdoğan ile Johnson’ın iki ülke arasındaki ilişkiyi ticaret ve savunma dahil birçok alanda derinleştirme konusunda anlaştıkları belirtildi.

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Angela Merkel - Cumhurbaşkanı Erdoğan

Kiryakos Miçotakis - Cumhurbaşkanı Erdoğann

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İngiltere’den görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, ikili, Kovid-19 salgınıyla mücadeleyi ve ülkelerindeki aşılama çalışmalarını ele aldı. Liderler, salgını yenmek için birlikte çalışma ve İngiltere ile Türkiye arasındaki seyahatin yeniden başlamasının önemi üzerinde mutabık kaldı.

DÜNYA Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Karargahı'nda

Erdoğan’ın Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşmesi ise yarım saat sürdü. Görüşmede, AB-Türkiye ilişkileri, Kıbrıs sorununun çözülmesi konuları ele alındı. Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile de bir araya geldi. İki lider, ikili ilişkileri ve bölgesel konuları görüştü. Erdoğan ayrıca Hollanda Başbakanı Mark Rutte ve - İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile ayrı ayrı bir araya geldi.