Bu terör devleti yok edilmeli

Gazze’yi 11 gündür aralıksız bombalayan terör devleti İsrail, dün yeni bir savaş suçuna imza attı. ABD Başkanı Joe Biden’ın Tel Aviv yolunda olduğu gün, hastane vuran katiller yüzlerce insanı katletti. İşgalcinin Gazze’deki El-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu en az 500 sivil şehit oldu. Hastaneye, İsrail saldırılarında evleri yıkılan Filistinlilerin sığındıkları ve saldırı sırasında yerinden edilmiş binlerce Filistinlinin hastanede bulunduğu açıklandı. Saldırı sonrası ortalık kan gölüne döndü. Hastane bölgesi cansız bedenlerle doldu. Yakınlarının cesetlerini almak için hastaneye gelen Gazzeliler, cenazeleri poşetlerde taşırken Filistinlilerin bir çoğu en yakın akrabalarını bile tanıyamadı.





SİYONİST İNSANLIKTAN ÇIKTI

İsrail, katliamın ardından önce ‘uyarmıştık’ diyerek saldırıyı kabullendi. Tepkiler üzerine yalana sarılan İsrail Başbakanı Netahyahu, “Hastane Gazze’den atılan roketle vuruldu” diyerek Filistinli grupları sorumlu tuttu. İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, saldırıdan dakikalar sonra yaptığı pişkin açıklamada “Hastanenin vurulduğuna dair bir bilgiye sahip değiliz. Elimizde tüm detaylar yok” dedi. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ise “Hamas elindeki rehineleri serbest bırakmadığı sürece Gazze’ye girmesi gereken tek şey, bir gram insani yardım değil, Hava Kuvvetleri’nden yüzlerce ton patlayıcıdır” hezeyanlarını savurdu.





ABBAS BIDEN GÖRÜŞMESİ İPTAL

Katliam, Filistin coğrafyasında da yankılandı. Saldırı sonrası Batı Şeria’nın farklı bölgelerinde binlerce Filistinli meydanlara döküldü. Başta Doğu Kudüs olmak üzere el-Halil, Cenin, Ramallah ve Nablus’un farklı noktalarında çok sayıda Filistinli katliamı protesto etti. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Ürdün ziyaretini yarıda kesti. Abbas, bugün ABD Başkanı Biden ile yapacağı görüşmeyi iptal etti. Hamas’tan, “İslam ülkeleri yarın değil hemen şimdi müdahale etmelidir” açıklaması geldi. Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye, katliamı “Aksa Tufanı’na yeni bir tufan ekleyecek dönüm noktası” olarak nitelerken, Hizbullah ise çarşamba gününün (bugün) benzeri görülmemiş bir öfke günü olması çağrısında bulundu.





AB ve ABD’den katliama destek

11 gündür İsrail barbarlığına ‘meşru müdafaa’ diyen AB ve ABD, cılız açıklamalarla katliama destek verdi. ABD, İsrail’i “savaş yasalarına” uymaya çağırdı. Acil toplanan Avrupa Birliği ise İsrail’in kendini uluslararası hukuk çerçevesinde savunma hakkını teyit ettiğini belirtti.





İsrail hesap verecek

*İsrail katliamına İslam dünyasındaki başkentlerden büyük tepki yükseldi. Türk Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada “Sivilleri doğrudan hedef alan, hastaneleri, okulları vuran bir zihniyetin uluslararası hukuk önünde ve vicdanlarda hesap vermesi kaçınılmazdır” denildi.

*Ürdün’den yapılan açıklamada “Gazze’deki el-Ehli Baptist Hastanesi saldırısını şiddetle kınıyor, Filistin halkı için uluslararası koruma sağlanmasını ve savaşın derhal sona ermesini istiyoruz” ifadelerine yer verildi. *Katar, İsrail’in hastane bombalamasını kınayarak, saldırıyı “vahşice bir katliam ve uluslararası hukukun ihlali” olarak duyurdu. *İran Dışişleri Bakanlığı, saldırıyı “vahşi bir savaş suçu” ve “soykırım” olarak nitelendirdi. *Mısır’dan İsrail’e “Gazze Şeridi’ndeki halka yönelik toplu cezalandırma politikalarına derhal son verme” çağrısı yapıldı. *Lübnan Başbakanı Necib Mikati, Gazze’de yüzlerce kişinin “İsrail’in işlediği suç nedeniyle” hayatını kaybettiğini bildirdi. *Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebul Gayt, “Batı bu trajediyi derhal durdurmalı” dedi. *Pakistan Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Gazze’ye yönelik bombardıman ve kuşatmasına derhal son verilmesi için uluslararası topluma acil önlemler alması çağırısında bulunuldu.





Tepkiler çığ gibi: İnsanlık harekete geçsin

İsrail’in hastane katliamına Türkiye’den çok sert tepki geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze’de yaşanan ve tarihte benzeri olmayan vahşeti durdurmak için tüm insanlığı harekete geçmeye davet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İçerisinde kadınların, çocukların, masum sivillerin olduğu bir hastaneyi vurmak, İsrail’in en temel insani değerlerden yoksun saldırılarının son örneğidir. Gazze’de yaşanan ve tarihte benzeri olmayan bu vahşeti durdurmak için tüm insanlığı harekete geçmeye davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, paylaşımında, İsrail’in, tüm dünyanın gözleri önünde gaddarca insanlığı vurmaya devam ettiğini belirtti. Kurtulmuş, “İsrail’in uluslararası hukuku hiçe sayarak sivilleri hedef alan saldırılarını asla kabul etmiyoruz ve en şiddetli şekilde bir kez daha kınıyoruz. Türkiye olarak Gazze’ye yönelik orantısız ve her türlü insani, ahlaki temelden uzak, barbarca saldırıların karşısında olmaya devam edeceğiz” dedi.





TBMM’DEN ORTAK BİLDİRİ

TBMM’de yayımlanan ortak bildiride ise “İnsanlık suçu olan bu saldırıları en şiddetli biçimde kınıyoruz.” denildi. TBMM’de grubu bulunan bütün siyasi partilerin imzasıyla yayımlanan bildiride, “Türkiye Büyük Millet Meclisinin bütün parti grupları ve milletvekilleri olarak, bu vahşetin durdurulması için dünya parlamentolarını, uluslararası toplum ve kuruluşlarını tutum ve inisiyatif almaya davet ediyoruz” denildi.



