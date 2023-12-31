Bulgaristan ve Romanya'nın Schengen bölgesine dahli onaylandı

Kanada Vatandaşlık ve Göçmenlik Bakanlığı, Romanya ve Bulgaristan vatandaşlarının altı aya kadar kısa süreli konaklama, aile ve arkadaş ziyareti ile turizm amaçlı seyahatleri için Kanada’ya vizesiz giriş yapabileceğini duyurdu.