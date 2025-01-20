Büyük direniş ve eve dönüş: Gazze'de ateşkes sevinci

İşgalci İsrail ile Hamas arasında, Katar'ın başkenti Doha'daki müzakereler sonucunda geçtiğimiz çarşamba günü ilan edilen ateşkes anlaşması, dün tarafların esir listelerini birbirine ulaştırmasından sonra yürürlüğe girdi. Saldırıların durması ve ateşkesin uygulanmaya başlamasının ardından 15 aydır yaşamağa çalıştıkları çadırlardan çıkan Filistinliler, sevinç gösterileri yaptı. İsrail saldırılarıyla evlerinden koparılarak Gazze'nin çeşitli bölgelerine toplanan 1.9 milyon Filistinli, yıkık olmasına rağmen evlerine dönmenin mutluluğunu yaşadı. Gazze'nin güneyindeki Refah ve Han Yunus bölgeleri, en fazla sivil hareketliliğe sahne olan bölgeler olurken, genç, yaşlı, kadın ve çocuk yüzbinlerce Filistinli bulabildikleri araçlar, motosikletler ve bisikletlerle yola çıktı. Çok sayıda Filistinlinin yürüyerek eski yerlerine dönmeye çalıştıkları görüldü. Gazzelilerin sevincine gazeteciler ve acil yardım görevlileri de katılırken sivil savunma ekipleri Refah'ta topluca şükür secdesine vardı. Yaşadıkları mahallelere dönen Gazzeliler, molozlar arasında yakınlarının cenazesini arıyor.

YIKILMIŞ DA OLSA YAPARIZ

Han Yunus'tan Refah'a yürüyerek dönmeye çalışan Filistinlilerden Meysara Salim, kendisine mikrofon uzatan gazetecilere, mutluluğunu tarif edemeyeceğini belirterek, "Refah'ı çok özledim. Orası 9 aydır aralıksız bir şekilde İsrail saldırılarına maruz kaldı. Oradaki evimi sağlam bulmayı umuyorum ama yıkılmışsa da yeniden yapacağız" dedi. Han Yunus'ta ellerindeki Filistin bayraklarıyla sevinç gösterilerine katılan Filistinlilerden Usame el-İmam, ateşkesin Filistin halkı açısından bir zafer olduğuna vurgu yaparak, "Bundan önce bu şekilde toplanamazdık. Çünkü İsrail ordusu her topluluğu vuruyordu" diye konuştu.

Filistinli insani yardım görevlileri ateşkes ilanı sonrası şükür secdesine gitti.

HAMAS HIZLA DÜZENİ SAĞLADI

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden çok kısa süre içinde Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na bağlı "Askeri Polis Güçleri", güvenliği sağlamak için Gazze'nin çeşitli bölgelerine hızla konuşlandı. Ateşkesi kutlamak için bir araya gelen Filistinlilerin sevinç gösterilerine de katılan Hamas'a bağlı güvenlik güçlerinin hızlı ve düzenli şekilde dönmesi İsrail tarafını şok etti. İsrailli gazeteci Shaiel Ben-Ephraim, sosyal medya platformu X'te yayınladığı gönderide, İsrail askerlerinin kendisine "Hamas savaşçılarının bu hızla yeniden Gazze'ye dönmesi korkutucuydu. Güçlerinden hiçbir şey kaybetmemişler" dediğini ifade etti.

Soykırımı dünyaya duyuran Filistinli gazeteciler ateşkesi kutladı.

ATEŞKES 12.15'TE YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Çarşamba günü ateşkesin ilan edilmesinin ardından kalan son anlaşmazlıkların çözülmesi için süren müzakerelerin tamamlanmasıyla birlikte, ateşkesin Pazar sabahı saat 09.30'da yürürlüğe gireceği ilan edilmişti. Ancak İsrail ordusu, Hamas'ın ilk gün serbest bırakacağı 3 esirin isimlerini bildirmediği gerekçesiyle bombardımanlarını sürdürdü. Hamas'ın esirlerin isimlerini bildirmesinin ardından ise İsrail ordusu 12.15 civarında saldırıları durdurdu. Ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ateşkesin yürürlüğe girdiğini açıkladı.

SÜRECİN YOL HARİTASI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 42 sürecek esir takasının ilk aşamasında Hamas'ın asker olmayan 33 İsrailli esiri serbest bırakacağını bildirdi. Haaretz gazetesinin haberine göre, anlaşmanın ilk gününde 3, yedinci gününde 4 İsrailli esir serbest bırakılacak. Ateşkesin 14, 21, 28 ve 35. günlerinin her birinde 3'er ve son olarak ilk aşamanın son haftasında 14 İsrailli esir serbest bırakılacak. Buna karşılık İsrailin de 737 tutukluyu serbest bırakması bekleniyor. Ateşkesin 16. gününde İsrail ordusunun Gazze'den çekilmesi için müzakerelerin başlayacağı belirtilirken bu konuda uzlaşıya varılması halinde 42 gün sürecek ikinci aşamada da kalan esirlerin karşılıklı serbest bırakılması kararlaştırılmıştı.

Son ana kadar öldürdü

İşgalci İsrail ordusu, ateşkesin yürürlüğe girdiği son ana kadar Gazze'deki katliamlarını sürdürdü. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Hamas'ın serbest bırakılacak üç esirin isimlerini ulaştırmakta geciktiği için saldırıların devam edeceğini ilan etmesinin hemen ardından işgal güçlerine bağlı birlikler Gazze'nin güneyindeki Refah'ta evlerine dönmeye çalışan sivillere ateş açtı. Saldırıda en az 9 Filistinli daha yaşamını yitirdi. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre ise 470 gün süren İsrail saldırılarında toplam ölü sayısı 46 bin 913'e, yaralı sayısı ise 110 bin 750'e ulaştı.

İsrailli yayın kuruluşu Kanal 12, esirlere Kassam Tugaylarınca verilen hediye zarflarının içinde Gazze haritası ve fotoğraflarının bulunduğunu bildirdi.

İsrail'e ulaştılar

Hamas'ın resmi kanalları aracılığıyla yayınladığı açıklamaya göre, Doha'daki müzakerelerde taraflar, serbest bırakılacak her İsrailli kadın esire karşılık, İsrail tarafından 7 Ekim 2023'ten beri alıkonulan 30 kadın ve çocuk Filistinlinin salıverileceği konusunda uzlaşmıştı. İlk gün Romi Gonen (24), Emily Damari (28) ve Doron Shtanbar Khair (31) adlı üç İsrailli esire karşılık İsrail'in 90 Filistinliyi serbest bıraktı. İsrail tarafı ise Hamas'ın elinde tuttuğu rehineler evine ulaştıktan sonra bile takası geciktirdi. Gece saatlerinde Ofer hapishanesi önünde toplanan Filistinlilere İsrail güçleri, gaz bombası atttı. İsrail, saat 00.30 itibariyle serbest bırakması gereken tutukluları tahliye etmedi.















