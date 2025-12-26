Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
California'da olumsuz hava koşulları nedeniyle ölenlerin sayısı 3'e yükseldi

California'da olumsuz hava koşulları nedeniyle ölenlerin sayısı 3'e yükseldi

09:4426/12/2025, Cuma
AA
Sonraki haber
Los Angeles, Orange, Riverside, San Bernardino, San Diego ve Shasta bölgeleri için olağanüstü hal ilan edilmişti.
Los Angeles, Orange, Riverside, San Bernardino, San Diego ve Shasta bölgeleri için olağanüstü hal ilan edilmişti.

ABD'nin California eyaletinde etkili olan şiddetli yağış, fırtına ve sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e çıktı. Eyalette etkili olan fırtına ve yağışlar nedeniyle yaklaşık 100 bin kişi elektriksiz kaldı.

BBC'nin haberine göre, şiddetli fırtına Los Angeles kentinin bazı bölgelerinde tahliye ve ana yolların kapatılmasına yol açtı.

Yetkililer sel suları nedeniyle araçlarında mahsur kalanları kurtarmaya çalışırken, dün itibarıyla eyalette yaklaşık 100 bin kişi elektriksiz kaldı.

ABD Hava Tahmin Merkezi de çok sayıda ani sel olayının yaşanmasının mümkün olduğu uyarısında bulundu.

Yetkililer, San Diego kentinde 64 yaşındaki bir kişinin çarşamba günü devrilen bir ağacın altında kalarak hayatını kaybettiğini, 70 yaşlarında bir başka kişinin de Mendocino bölgesinde pazartesi günü
"dalga nedeniyle okyanusa sürüklenmesi sonucu"
yaşamını yitirdiğini açıkladı.

74 yaşındaki bir kişinin de Redding bölgesinde hafta sonu sel nedeniyle hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

California Valisi Gavin Newsom, eyalette son günlerde etkili olan yağış ve fırtınaya ilişkin dün yaptığı açıklamada, Los Angeles, Orange, Riverside, San Bernardino, San Diego ve Shasta bölgeleri için olağanüstü hal ilan edildiğini duyurmuştu.

Newsom, ocak ayında Pacific Palisades bölgesinde meydana gelen yangının ardından zarar gören alanların şiddetli yağış, çamurlu toprak kaymaları ve moloz akışı tehdidiyle karşı karşıya kaldığını kaydetmişti.



#ABD
#fırtına
#sel
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kapalı cezaevinden açık cezaevine, açık cezaevinden denetimli serbestliğe ayrılma nasıl olacak?