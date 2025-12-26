California'da olumsuz hava koşulları nedeniyle ölenlerin sayısı 3'e yükseldi

ABD'nin California eyaletinde etkili olan şiddetli yağış, fırtına ve sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e çıktı. Eyalette etkili olan fırtına ve yağışlar nedeniyle yaklaşık 100 bin kişi elektriksiz kaldı.
BBC'nin haberine göre, şiddetli fırtına Los Angeles kentinin bazı bölgelerinde tahliye ve ana yolların kapatılmasına yol açtı.
Yetkililer sel suları nedeniyle araçlarında mahsur kalanları kurtarmaya çalışırken, dün itibarıyla eyalette yaklaşık 100 bin kişi elektriksiz kaldı.
ABD Hava Tahmin Merkezi de çok sayıda ani sel olayının yaşanmasının mümkün olduğu uyarısında bulundu.
74 yaşındaki bir kişinin de Redding bölgesinde hafta sonu sel nedeniyle hayatını kaybettiği açıklanmıştı.
California Valisi Gavin Newsom, eyalette son günlerde etkili olan yağış ve fırtınaya ilişkin dün yaptığı açıklamada, Los Angeles, Orange, Riverside, San Bernardino, San Diego ve Shasta bölgeleri için olağanüstü hal ilan edildiğini duyurmuştu.
Newsom, ocak ayında Pacific Palisades bölgesinde meydana gelen yangının ardından zarar gören alanların şiddetli yağış, çamurlu toprak kaymaları ve moloz akışı tehdidiyle karşı karşıya kaldığını kaydetmişti.