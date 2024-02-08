Camileri ve binaları havaya uçurdular: Savaş suçlarını Facebook’tan yayınladılar

Uluslararası Adalet Divanı’nın soykırım sanığı ilan ettiği İsrail, Facebook üzerinden savaş suçlarını paylaşarak arşivledi. İsrail ordusuna bağlı 7. tugayın gayriresmi Facebook sayfasında paylaşılan videolarda işgalci gücün yıkım biriminin camileri konutları ve sivil yerleşkeleri yerle bir ettiği görüldü. 5 dakikalık bir video yayınlayan grup, İsrail’in Gazze’de sivillere yönelik saldırılarını ve Filistinlilere ait yapıları yıktığı anları, “603. istihkam taburunun 2 aylık süreçteki başarılı operasyonları” ifadeleri ile paylaştı. Geçtiğimiz günlerde Hamas’ın düzenlediği pusuda, İsrail yıkım biriminden 21 kişi öldürülmüştü.

CAMİYİ YIKIP KUTLADILAR

Arşivlenen savaş suçlarından birinde işgalci gücün Han Yunus bölgesinde bir camiyi hedef aldığı görülüyor. Videoda tank atışı ile birlikte cami yerle bir olurken, İsrail askerleri ise kutlama yapıyor. 7 Ekim’’den bu yana İsrail saldırıları sonucu Gazzedeki 161 cami tamamen yok edildi. 400’den fazla cami ise ağır hasar aldı.

SİVİL YERLEŞKELERE BOMBA YAĞDIRIYORLAR

Aynı videonun bir başka bölümünde İsrail’in mayınla 4 katlı bir binayı yer bir ettiği görülüyor. Söz konusu kısımda birkaç saniye içinde binadan sadece toz bulutu kalıyor. Bir başka bölümde ise savaş uçakları sivil yerleşkelere bomba yağdırıyor.

KUTLAMA YAPIYORLAR

Videonun ilerleyen kısımlarında tank içinden saldırı sırasında İsrail askerlerinin tepkilerinin yer aldığı kesitler paylaşıldı. Birkaç farklı saldırının yer aldığu bölümde, İsrail tanklarının sivil yerleşkeleri havaya uçurması sonrası İsrail askerlerinin sevindiği görülüyor.

AMAÇLARI FİLİSTİN İZLERİNİ SİLMEK

Geçtiğimiz günlerde Hamas saldırısı sonrası yıkım biriminden 21 kişiyi kaybeden işgalci güç, tarihinin en büyük kayıplarından birini yaşamıştı. Gazze'yi hava saldırılarıyla yerle bir eden İsrail, yıkım birimi ile kentteki önemli binaları mayınla havaya uçuruyor. Amacının “Filistin’e dair tüm izleri silmek” olduğu belirtilen işgalci gücün “yıkım birimi, daha önce 315 patlayıcı yerleştirdiği Gazze'deki İsra Üniversitesi'ni havaya uçurmuştu.











