Dünya Çekilme yok oradayız
ORTADOĞU

Çekilme yok oradayız

Son günlerde bazı Rus basın organlarının, Türkiye’nin İdlib’deki gözlem noktalarından ağır silahları çekmekte olduğu iddiası askeri kaynaklarca net biçimde yalanlandı.

Kıymet Sezer Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Milli Savunma Bakanlığı Sözcüsü Yarbay Şebnem Aktop’un düzenlediği basın toplantısının ardından muhabirlere bilgi veren üst düzey TSK personeli, “Gözlem noktalarımıza Astana ve Soçi kapsamında görevlerine devam ediyorlar ve devam edecekler. Buralara yönelik herhangi bir taciz ve saldırı yok. Ağır silahların çekilmesi de sözkonusu değil” dedi. 5 Mart tarihli Moskova mutabakatının sadece bir ateşkes anlaşması, akan kanın durması için bir ‘dondurma’ durumu olduğuna işaret eden kaynaklar, “Askeri faaliyetlerin durdurulmasının bir tek amacı var. O da milyonlarca masum insanın ağır kış şartlarında bir insanlık dramı yaşanıyor, bunun önlenmesi” ifadelerini kullandı. Yarbay Şebnem Aktop ise Bahar Kalkanı Harekâtıyla birlikte 3 binden fazla vatandaşın askerlik şubelerine başvurarak gönüllü askerlik hizmeti talebinde bulunduğu bilgisini verdi. Aktop, “Her şart ve durumda daima Mehmetçiğin yanında olan aziz milletimize bu vesileyle bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz” dedi. Aktop, terör örgütünün sık sık sızma girişiminde bulunduğu Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde ise son bir ayda 155 teröristin öldürüldüğünü kaydetti. Ayrıca son bir ay içerisinde Münbiç’ten Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 37 PKK/YPG’li terörist, Tel Rıfat’tan Zeytin Dalı bölgesine sızmak isteyen 7 PKK/YPG’li terörist de etkisiz hale getirildi. Aktop, FETÖ ile mücadeleye ilişkin son bilançoyu da şöyle paylaştı: “15 Temmuz 2016 tarihinden bugüne kadar toplam 19 bin 75 personel TSK’dan ihraç edilmiştir. 5 bin 183 personel hakkında ise adli ve idari süreç devam etmektedir. OHAL’in kalkmasından bugüne kadar Bakan onayı ile 4 bin 38 personel ihraç edilmiştir.”

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