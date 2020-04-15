Dünya Cemal Kaşıkçı cinayetinde yeni gelişme Evine girip pasaportunu çalmışlar
ORTADOĞU

Cemal Kaşıkçı cinayetinde yeni gelişme: Evine girip pasaportunu çalmışlar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yasin Aktay, gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın Suud yönetiminin emriyle katledilmesine ilişkin soruşturmada ‘tanık’ sıfatıyla ifade verdi. Aktay, Kaşıkçı ile ortak bir arkadaşının kendisine anlattığı önemli bir ayrıntıyı savcılıkla paylaştı.

Mustafa Sait Özkan Yeni Şafak
Riyad yönetimine muhalif tavrıyla bilinen ünlü gazeteci Cemal Kaşıkçı, evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018 günü geldiği Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürüldü.
Riyad yönetimine muhalif tavrıyla bilinen ünlü gazeteci Cemal Kaşıkçı, evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018 günü geldiği Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürüldü.

Riyad’a bağlı bir ekip, Kaşıkçı’nın Amerika’daki evine girerek onun pasaportunu ortadan kaldırdı. Bununla, pasaportu kaybolan Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan’ın Washington Büyükelçiliği’ne gitmesi sağlandı. Elçiliğe giden Kaşıkçı, orada Veliaht Prens Muhammed bin Selman’la görüştürüldü. Kaşıkçı bu görüşmeden sonra döndüğü evinde pasaportunu tekrar evinde buldu. Durumdan şüphelenen Kaşıkçı, pasaportunu alıp tekrar yerine bırakanların aynı kişiler olduğu düşüncesini yakın çevresiyle paylaştı. Olaya ilişkin Aktay savcılığa şunları anlattı:

Pasaportu çalınmış

  • “Kaşıkçı, ABD’de iken pasaportunu evinde koyduğu yerde bulamadı. Yenisini çıkartmak için ABD’deki Suud elçiliğine gitmeye karar verdi. Görevliler kendisini zaten bekliyorlarmış gibi karşılamış. Orada Prens Selman ile istihbarat başkanı Kahtani ile telefonda görüştürülen ve ülkesine dönmesi için baskı yapılan Kaşıkçı bundan çok tedirgin olmuş. Kaşıkçı bu olayı yaşadıktan sonra döndüğü evinde, pasaportunu önceden bulamadığı yerinde olduğunu fark etti. Bu durumu büyükelçiliğe gitmek zorunda kalmak için birileri tarafından evine girilerek organize edildiği şeklinde açıkladığını belirtti. Kaşıkçı bunları ortak arkadaşımıza iletmiş. Gerekirse ilerleyen süreçte bu arkadaşımız şahit olarak dinlenebilir.”

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