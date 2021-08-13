Dünya Cezayirde 69 kişinin öldüğü orman yangınlarıyla ilgili kundaklama şüphesiyle 22 kişi gözaltında
AFRİKA

Cezayir’de 69 kişinin öldüğü orman yangınlarıyla ilgili kundaklama şüphesiyle 22 kişi gözaltında

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, şu ana kadar 69 kişinin hayatını kaybettiği orman yangınlarıyla ilgili 22 kişinin kundaklama şüphesiyle gözaltına alındığını açıkladı.

Haber Merkezi İHA
Cezayir’de 69 kişinin öldüğü orman yangınlarıyla ilgili kundaklama şüphesiyle 22 kişi gözaltında
Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

Cezayir’de farklı bölgelerde devam eden orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor. Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, 28’i asker 69 kişinin ölümüne neden olan yangınlara yönelik ulusa sesleniş konuşması yaptı. Cumhurbaşkanı Tebbun devlet televizyonundaki konuşmasında yangınların çoğunun "suç kaynaklı" olduğunu ifade ederek 22 kişinin kundaklama şüphesiyle gözaltına alındığını duyurdu. Tebbun, "Bazı yangınlara yüksek sıcaklıklar neden oldu. Ancak çoğunun arkasında suçlu eller vardı. 11’i Tizi Ouzou’da olmak üzere 22 şüpheli gözaltına alındı. Adalet, üzerine düşen görevi yerine getirecektir" şeklinde konuştu.

"Bu bir felaket"

"Bu bir felaket. Ama birliğimiz yıkılmayacak" diyen Tebbun, "Ulusal birliği korumalıyız" ifadesini kullandı. Tebbun, İspanya’dan 2 uçak ve önümüzdeki 3 gün içinde İsviçre’den 3. uçağın daha ülkedeki yangın söndürme çalışmalarına katılacağını vurguladı.

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3 günlük ulusal yas ilan edildi


Ülkede alevlerde mücadelede karadan söndürme çalışmalarına destek amacıyla orduya ait 6 helikopter ile Avrupa Birliği’nden kiralanan 2 yangın söndürme uçağı da alevlere havadan müdahale ediyor. Cezayir’de yangınlarda hayatını kaybedenler için Perşembe gününden itibaren 3 günlük ulusal yas ilan edilmesinin ardından ülkede bayraklar yarıya indirilmişti.

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