CIA Danimarkalı yetimleri kobay yaptı

Danimarka Radyosu, “Kendimi Arayışım” adlı yeni bir belgeselde, yüzlerce Danimarkalı yetim çocuğun Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) tarafından desteklenen deneylerde kobay olarak kullanıldığını açıkladı.

Belgesele göre, 311 Danimarkalı çocuğun kullanıldığı deneyler 1960’lı yılların başında gerçekleşti. Gizli deneylerde şizofreninin gelişiminde kalıtım ve çevre arasındaki bağlantıyı çözmek amaçlanırken, çalışmalar Kopenhag’daki Belediye Hastanesi’nin bodrum katında yapıldı.

CIA

BELGESEL YAPIMCISI DA KOBAYLAR ARASINDA

Belgeselin yapımcısı Per Wennick, çocukken bu deneylerde kullanıldığını açıkladı. Wennick, çalışmalar sırasında bir sandalyeye oturtulduğunu, kollarına, bacaklarına, göğsüne ve kalbinin çevresine elektrotlar yerleştirildiğini ve yüksek tiz sesler dinlemek zorunda kaldığını ifade etti.

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Belgeselde çocukların deneyler için rızasının alınmadığı ve bodruma götürülürken “komik şeyler olacak” sözü verilerek kandırıldıklarına dikkat çekildi. Ayrıca projenin, CIA adına işletilen İnsan Ekolojisi Fonu’ndan büyük bir ödenek aldığı da aktarıldı.

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