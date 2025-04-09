Cihat fetvası ortak kararımızdı

Dünya Müslüman Alimler Birliği Fetva Komitesi, Gazze’deki soykırımın bütün Müslümanlara silahlı bir cihadı farz kıldığını açıkladı. Büyük yankı uyandıran fetva, 15 kişilik şeyh ve alim komitesinin ortak ittifakıyla alındığı öğrenildi. Yeni Şafak'ın ulaştığı bilgilere göre fetvayı yayınlayan heyette Moritanya’dan Muhammed el-Hasan el-Daddo, Sudan’dan Abdul Hayy Youssef, Avustralya’dan İbrahim Ebu Muhammed, Almanya’dan Halid El- Hanefi, Fas’tan Ahmed Kafi, Katar’dan Dr. Farida Sadık Zouz, Libya’dan Salem El-Şeyhi, Mısır’dan Mesud Sabry, Libya’dan Vanis Al-Mabrouk, Kuveyt’ten Acil Al- Nashmi, Tunus’tan Nour El-Din El-Khademi, Suriye’den Ahmed Havva, Katar’dan Şeyh Sultan El-Haşimi ile Türkiye’den Prof. Dr. Mehmet Görmez ve Prof. Dr. Mustafa Bülent Dadaş yer aldı.





İNSANLARIN YÜREĞİ SIZLIYOR

Prof. Dr. Mustafa Bülent Dadaş, fetva sonrası İslam dünyasından destek mesajları aldıklarını anlatarak, “Yaşanan bu zulme karşın insanlarımızın yürekleri sızlıyor, ellerinden ne gelirse destek vermeye çalışıyorlar” dedi. Dadaş, "Normalde fetva görüşmeleri yüz yüze yapılır ancak bu durum acil olduğu için komite üyeleriyle online görüşerek fetva kararı alındı" ifadelerini kullandı.





RAMAZAN BOYUNCA TARTIŞILDI

Dünya Müslüman Alimler Birliği'nin dünyanı her yerinden pek çok alimi bünyesinde barındırdığını söyleyen Dadaş, bu fetvanın birliğin alt komisyonu olan ‘İçtihat ve Fetva Komisyonu’ tarafından alındığını söyledi. Komisyon işleyişini anlatan Dadaş, "Önce konular belirleniyor ve bu konular hakkında üyeler tebliğ hazırlıyor. Yapılan çalışmalar komisyona sunularak tartışılıyor. Komisyonda bazı arkadaşlar karar metinleri yazıyor ve bu metinler komisyonda tekrar tartışılıyor. En son nihai şekli verilerek kararlar alınmış oluyor. Bazı kararlar aciliyet teşkil ediyor. Bu fetvayı da Dünya Müslüman Alimleri Birliği Başkanı Ali Muhuttin Karadaği hocamız ile raportör hocamız hazırlayıp komisyona takdim etti. Ramazan’ın sonuna doğru komisyonda bu fetva maddeleri tartışıldı. Pek çok kelime üzerinde duruldu ve en son karar haline getirilerek yayınlanmış oldu. Bu karar ittifak kurularak alınmış bir karardır" şeklinde konuştu.





BOYKOT FETVASI VERİLDİ

Pek çok ülke aliminin çok ciddi desteğini aldıklarını ifade eden Dadaş, “Bu fetva Gazze’yle ilgili alınan ilk fetva değil, son iki sene içerisinde komisyonun birkaç tane daha fetvası oldu. Özellikle boykotla alakalı Siyonistlere ekonomik baskı yapabilecek fetvalar da verildi. Komisyonda bulunan insanlar kendi ülkelerinde bakanlık, müftülük yapmış alimler olduğu için çok ciddi tecrübeleri bulunuyor. İslam dünyasından pek çok bölgeden destek mesajları alıyoruz. Yaşanan bu zulme karşın insanlarımızın yürekleri sızlıyor, ellerinden ne gelirse destek vermeye çalışıyorlar. İlim ehli insanlar da bizlere desteklerini her fırsatta dile getiriyorlar. Bu fetvayla en önemli beklentimiz Refah Sınır Kapısı’nın açılması ve insani yardımların bölgeye acil bir şekilde girişinin sağlanması. Aynı zamanda devletlere de baskı uygulayarak ayağa kalkmalarını sağlamak en nihayetinde işgalin tamamen ortadan kalkmasını istiyoruz. Evin sahibine evin bırakılması ve bu uğurda da hak olan yolların tercih edilmesi bizim isteğimizdir” dedi.





İsrail ile normalleşme haram

Komitenin fetvası şöyle:

1- Filistin topraklarındaki Siyonist işgale karşı silahlı cihat, gücü yeten her Müslüman için farzdır.

2- Arap ve İslam ülkelerinin, işgale karşı derhâl askerî müdahalede bulunmaları dinî bir zorunluluktur.

3- Siyonist işgalci rejim; kara, deniz, hava, su yolları, boğazlar ve Arapİslam ülkelerine ait hava sahaları da dâhil olmak üzere her yönden abluka altına alınmalıdır.

4- Filistin direnişi; askerî, malî, siyasî ve hukukî açıdan desteklenmelidir. Bu, dinî bir vecibedir.

5- Saldırıları durdurmak amacıyla, İslam ülkeleri arasında askerî bir ittifak kurulması acil bir dinî yükümlülüktür.

6- Siyonist rejimle her türlü normalleşme ilişkisi haramdır.

7- İşgalci rejime petrol, gaz ve benzeri enerji kaynakları temin etmek haramdır.

8- Bazı Arap ülkelerinin işgalci rejimle imzaladığı barış anlaşmaları yeniden gözden geçirilmelidir.

9- Gazze halkına destek amacıyla malî cihat farzdır. Sınır kapıları derhâl açılmalıdır.

10- ABD'de yaşayan Müslümanlar, Trump ve hükümetine baskı yaparak saldırıların durdurulmasını talep etmelidir.



