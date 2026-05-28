Çikolata Şehir’de bayram coşkusu

Afrika’nın en büyük gecekondu mahallelerinden biri olan Kibera, 2,5 kilometrekarelik dar bir alana sıkışmış. Kibera, paslı teneke çatılar ve çamurdan oluşan görüntüsü nedeniyle halk arasında

“Chocolate City” yani “Çikolata Şehir” olarak anılıyor. Bölgedeki Müslüman halk dün sabah kadın, erkek, çocuk, yaşlı hep birlikte bayram namazına akın etti. Yaklaşık 13 bin kişi aynı anda namaza durdu. Yer kalmayınca

10 bin kişi daha ayrıca bayram namazı kıldı. Kenyalılar, namaz için çocuklarına bayramlıklarını giydirdi. Namaz çıkışı bayramlaşma yapıldı. Bölgede çok sayıda Türk STK ve yardım derneği kurban kesimi gerçekleştiriyor. Mavi Marmara Derneği de Kenya genelinde 100’den fazla büyükbaş kurban keserek ihtiyaç sahiplerine dağıtacak.







