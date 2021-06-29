Dünya Çin ABD dünya düzenini bozuyor
ASYA

Çin: ABD dünya düzenini bozuyor

Çin Dışişleri Bakanı Sözcüsü Wang Wenbin ABD'nin dünyanın düzenini yıktığını söyledi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wenbin, düzenlediği basın toplantısında, "ABD, diğer ülkelere karşı yaptırımlar uygulayarak ve askeri olarak tehdit ederek, dünya düzeninin en büyük yıkıcısı olmaktadır." dedi.

Haber Merkezi AA
Çin: ABD dünya düzenini bozuyor
Wang Wenbin

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, ABD'yi dünya düzeninin "en büyük yıkıcısı" olmakla suçladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wenbin, düzenlediği basın toplantısında, "ABD, diğer ülkelere karşı yaptırımlar uygulayarak ve askeri olarak tehdit ederek, dünya düzeninin en büyük yıkıcısı olmaktadır." dedi.

MÜTTEFİKLERİMİZİN ÇOĞU ABD İLE AYNI FİKİRDE DEĞİL

ABD’nin kurallarının temelini oluşturduğu düzenin, ABD'nin egemen olduğu hegemonik bir sistem olduğunu dile getiren Wenbin, müttefiklerinin çoğunun ABD ile aynı fikirde olmadığını belirtti.

DÜNYA DÜZENİ HEGEMONİK DEĞİLDİR

Wenbin, "Dünya düzeni hegemonik değildir veya ABD liderliğindeki bir klik tarafından oluşturulmamıştır. Tüm ülkeler gerçek manada çok taraflılığı uygulamalı, uluslararası ilişkilerin demokratikleşmesini ilerletmeli ve insanlık için ortak geleceğe sahip bir toplum inşa etmelidir." dedi.

Abone Ol Google News
Ucuz altın diye bir şey yok!

'Ucuz altın' diye bir şey yok!

​Uzun yıllardır kuyumculuk yapan Yüksel'den kritik uyarı.
İstanbullular dikkat

İstanbullular dikkat

​Üç ilçede 16 saatlik su kesintisi yapılacak.
Tahliye kararına itiraz ettik

Savcılıktan iki çocuğun istismarı davası ile ilgili açıklama

​Sağlık Bakanı Koca açıkladı: İlk uygulama Ankara'da.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten br>'Elmalı davasına' ilişkin açıklama.

Nişantaşı'nda<br>Lüks<br>Sağlıkla Buluşuyor

Nişantaşı'nda
Lüks
Sağlıkla Buluşuyor

​Lüksün de tanımı artık değişti.

Trabzonspor yeni transferini basının karşısına çıkardı.

​Otobüsün üstünde ölümüne yolculuk.

Dev çukurlar <br>ölüm saçıyor

Dev çukurlar
ölüm saçıyor

​İstanbul'da dehşete düşüren görüntü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.