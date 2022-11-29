Dünya Çin ABDnin güdümlü füze kruvazörünü uzaklaştırdığını açıkladı
ASYA

Çin ABD'nin güdümlü füze kruvazörünü uzaklaştırdığını açıkladı

Çin ordusu yaptığı açıklamada, Güney Çin Denizi'nin Spratly Adaları yakınlarındaki sulara “yasadışı bir şekilde izinsiz giren” bir ABD güdümlü füze kruvazörünü uzaklaştırdığını söyledi.

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Haber Merkezi Reuters
​Çin ABDnin güdümlü füze kruvazörünü uzaklaştırdığını açıkladı
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Halk Kurtuluş Ordusu Güney Cephe Komutanlığı sözcüsü Tian Junli, "ABD ordusunun eylemleri Çin'in egemenliğini ve güvenliğini ciddi şekilde ihlal etti" dedi.

Söz konusu gemi, USS Chancellorsville güdümlü füze kruvazörü, yakın zamanda Tayvan Boğazı'ndan geçmişti.

ABD ordusundan hemen bir yorum gelmedi.

Tian, ABD kruvazörünün müdahalesinin ABD'nin Güney Çin Denizi'nde bir "güvenlik riski oluşturucu" olduğunu gösterdiğini ve "Güney Çin Denizi'nin seyrüsefer ve militarizasyonundaki hegemonyasının bir başka sert kanıtı olduğunu" söyledi.

Çin, Güney Çin Denizi'nin neredeyse tamamında hak iddia ediyor ve deniz, Çin ile ABD arasındaki zorlu ilişkide birçok parlama noktasından biri haline geldi.

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