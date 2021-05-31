Çin 'aile politikasını' değiştirdi: Üç çocuğa izin çıktı

Son dönemlerde yenidoğan sayısında ciddi bir düşüş yaşanmasının ardından çiftlerin çocuk sahibi olmasını ikiyle sınırlayan politikada değişikliğe gidilen Çin'de sınır üçe çıkarıldı.

Bugün Xinhua haber ajansında yer alan haberde Devlet Başkanı Xi Jinping önderliğinde toplanan kurulun çiftlerin sahip olabileceği çocuk sayısında artışa gitmeye karar verdiği ancak kararın ne zaman yürürlüğe gireceğine ilişkin bir açıklama yapılmadığı bilgisi yer aldı.

1970’TE BİR, 2015’TE İKİ ÇOCUK

Çin'de nüfusu kontrol altına alabilmek için 1970'li yıllardan bu yana tek çocuk politikası yürütülüyordu. Ailelerin ikinci çocuk sahibi olmasına izin verilmezken, bu kural geçtiğimiz yıllarda değiştirilmişti. 2015 yılında bir ailenin iki çocuk sahibi olmasına yönelik yeni düzenleme yapıldı. Ancak uzmanlar, ülke nüfusunda düşüşün önüne geçilmek isteniyorsa bu düzenlemenin de kalkması gerektiğini savunuyor.

REKLAM

DÜNYA Tek çocuk politikası biten Çin'de aileler ikinci çocuğa sıcak bakmıyor

DÜNYA Çin'de öğrencilere çipli denetim