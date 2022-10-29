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Çin asıl, Rusya akut tehdit

ABD Savunma Bakanlığı, ülkenin 2022 yılına ait Ulusal Savunma Stratejisi belgesini yayınladı. Belgede en temel önceliğin "Çin'i caydırmak olduğu belirtildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Çin asıl, Rusya akut tehdit
Arşiv.

ABD Savunma Bakanlığı, ülkenin 2022 yılına ait Ulusal Savunma Stratejisi belgesini yayınladı. En temel önceliğin “Çin’i caydırmak” olduğu ifade edilen belgede Çin’in “önümüzdeki yıllar için en önemli stratejik rakip” olmaya devam ettiği, ABD için en büyük güvenlik sorunu olduğu kaydedildi. Belgede, “ABD ulusal güvenliğine yönelik en kapsamlı ve ciddi meydan okuma, Çin’in Hint-Pasifik bölgesini ve uluslararası sistemi kendi çıkarlarına ve otoriter tercihlerine uyacak şekilde yeniden şekillendirmek için zorlayıcı ve giderek daha agresif bir şekilde çaba yürütmesidir” denildi. Çin ile savaşın ne kaçınılmaz ne de istenen bir şey olduğuna dikkat çekildi. Rusya’nın “akut tehdit” olarak nitelendirildiği belgede, “Pentagon Rusya’nın ABD’ye, NATO üyelerine ve diğer müttefiklere yönelik saldırılarını caydırmaya odaklanacak” ifadeleri kullanıldı. Belgede son haftalarda art arda gerçekleştirdiği silah testleri ile gündeme gelen Kuzey Kore’nin neden olduğu güvenlik riskine değinildi ve “Kim rejiminin nükleer silaha başvurup da varlığını sürdüreceği hiçbir senaryonun bulunmadığı” değerlendirmesiyle Pyongyang rejimine üstü kapalı tehdit mesajı verildi.

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