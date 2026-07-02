Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Çin 'Haiyang-2E' uydusunu uzaya gönderdi

Çin 'Haiyang-2E' uydusunu uzaya gönderdi

09:562/07/2026, Perşembe
G: 2/07/2026, Perşembe
DHA
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber
Denizin dinamik ortamının izlenmesi için kullanılacak
Denizin dinamik ortamının izlenmesi için kullanılacak

Çin’in ‘Haiyang-2E’ uydusunu bugün uzaya gönderdiği bildirildi. Bu görev, ‘Uzun Yürüyüş’ serisi roketlerin 654’üncü uçuşu olarak kayıtlara geçti.

‘Haiyang-2E’ uydusu, bu sabah Çin'in Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya gönderildi.

Denizin dinamik ortamının izlenmesi için kullanılacak uydunun, ‘Uzun Yürüyüş-4B’ taşıyıcı roketiyle planlanan yörüngesine yerleştiği belirtildi.

Bu görev, ‘Uzun Yürüyüş’ serisi roketlerin 654’üncü uçuşu olarak kayıtlara geçti.



#Çin
#uydu
#Haiyang-2E
#Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Golda Gıda halka arz sonuçları açıklandı mı, GOLDA kaç lot verdi?