Çin 'Haiyang-2E' uydusunu uzaya gönderdi

Denizin dinamik ortamının izlenmesi için kullanılacak
Çin’in ‘Haiyang-2E’ uydusunu bugün uzaya gönderdiği bildirildi. Bu görev, ‘Uzun Yürüyüş’ serisi roketlerin 654’üncü uçuşu olarak kayıtlara geçti.
‘Haiyang-2E’ uydusu, bu sabah Çin'in Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya gönderildi.
Denizin dinamik ortamının izlenmesi için kullanılacak uydunun, ‘Uzun Yürüyüş-4B’ taşıyıcı roketiyle planlanan yörüngesine yerleştiği belirtildi.
Bu görev, ‘Uzun Yürüyüş’ serisi roketlerin 654’üncü uçuşu olarak kayıtlara geçti.
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