Çin 'Şıyan' sınıfı teknoloji test uydusunu fırlattı

Xinhua'nın haberine göre, "Şıyan-22" uydusu, Long March 3B roketiyle Sıçuan eyaletindeki Şiçang Uydu Merkezi'nden fırlatıldı. Uydunun planlanan yörünge konumuna yerleştiği fırlatış, Long March roketleriyle gerçekleştirilen 615'inci başarılı taşıma görevi oldu. Şıyan sınıfı uydu, uydu iletişimi, radyo ve televizyon yayınları ve veri aktarımı hizmetleriyle bağlantılı test ve doğrulamalar için kullanılacak.