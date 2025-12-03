Türkiye’nin uydu taksisi uzaya çıktı

Fergani Uzay tarafından tamamen milli imkanlarla geliştirilen Türkiye’nin ilk yörünge transfer aracı (YTA) FGN-TUG-S01, uzaydaki görevine başladı. Türkiye saatiyle 28 Kasım 2025, 21.44’te ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü’nden SpaceX Falcon 9 Transporter 15 roketiyle fırlatılan araç, yaklaşık 81 dakika sonra roketten ayrılarak ilk telemetri verilerini iletti.

YÖRÜNGELER ARASI TAŞIMA YAPACAK

FGN-TUG-S01, uzayda “uydular arası taksi” gibi çalışacak şekilde tasarlandı. Alçak yörüngedeki uyduları alıp, daha yüksek yörüngelere taşıyacak. Böylece uyduların görev ömürleri uzayacak ve farklı yörüngelerdeki görevler daha güvenli ve düşük maliyetle gerçekleştirilebilecek.

Milli YTA’nın bir diğer önemli özelliği, yörüngede ateşlenecek dünyanın ilk hibrit roket motoruna sahip olması. Görev yörüngesine ulaştığında yapılacak ilk ateşleme, sadece Türkiye için değil, dünya genelinde hibrit motorun yörüngede ilk denemesi olarak tarihe geçecek. Bu motor, Fergani Uzay’ın gelecekte farklı irtifalarda uydu barındıracak konstelasyon görevleri için kritik bir altyapı sağlayacak.

DOST ÜLKELERE UZAY LOJİSTİĞİ SAĞLAYACAK

Aracın geliştirilmesi ve fırlatma süreci, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar liderliğindeki Fergani Uzay mühendisleri tarafından yürütüldü. Selçuk Bayraktar, YTA’ya ilişkin “3 hafta önce ikinci uydumuzu göreve başlatmıştık. Bugün ise öz kaynaklarımızla geliştirdiğimiz Türkiye’nin ilk YTA’sı uzaya çıktı. Bu araç, ülkemizin uzaydaki hareket kabiliyetini başlatacak” dedi. Bayraktar, aracın milli küresel konumlama sistemi “Uluğbey” için de önemli bir altyapı oluşturduğunu belirterek, 5 yıl içinde 100’den fazla uyduyla Türkiye ve dost ülkelere bağımsız konumlandırma ve uzay lojistiği kabiliyeti kazandırmayı hedeflediklerini açıkladı.

YENİ BİR DÖNEMİN KAPISINI ARALADI

FGN-TUG-S01’in fırlatma ve görev takibi, Fergani Uzay’ın Özdemir Bayraktar Millî Teknoloji Merkezi’ndeki Uzay Gözlem ve Kontrol Merkezi’nden canlı olarak yapıldı. Türkiye’nin ilk yörünge transfer aracıyla birlikte, yerli uzay teknolojilerinde yeni bir dönemin kapıları aralandı.







