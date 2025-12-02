Yeni Şafak
Türk akademisyene Avusturya'da bilim ödülü

11:592/12/2025, Salı
GIGABOT projesi ödüle layık görüldü
Avusturya'da Wilhelm Exner Lectures 2025 kapsamında verilen "Surprising Milestone Award", bu yıl Dr. Osman Bodur’un da yer aldığı araştırma ekibine layık görüldü.

1921’den bu yana verilen Wilhelm Exner Medal, bilimsel buluşların ekonomik ve teknolojik dönüşüme olan somut katkısını vurgulamasıyla biliniyor. Kurumun temel yaklaşımı, bilimin toplumdan bağımsız düşünülemeyeceği; aksine teknolojik ilerlemenin ve bilimsel çalışmaların modern toplumun şekillenmesinde belirleyici rol oynadığı yönünde.



Dr. Osman Bodur ve ekibi, bu yıl ödüle GIGABOT projesiyle değer görüldü. Proje,
5G teknolojisi
ile dijital ikiz (Digital Twin) yaklaşımını bir araya getirerek üretim süreçlerinde uzaktan uzman müdahalesi ile yerel otonomiyi aynı potada buluşturan yenilikçi bir model sunuyor. GIGABOT, endüstriyel operasyonları daha esnek, verimli ve sürdürülebilir hale getirmeyi hedefleyen yeni nesil bir çözüm olarak değerlendiriliyor.

Giresun Eynesilli Dr. Osman Bodur, elde edilen başarının kendileri için büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu belirterek, projenin
"bilim, sanayi ve uygulama arasında örnek bir köprü"
oluşturduğunu ifade etti.


