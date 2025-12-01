Microsoft Teams, çalışanların konumunu yöneticilere gösterecek: Yeni özellik 2026’da geliyor

Microsoft Teams’e eklenen yeni özellik, çalışanların işyeri içindeki fiziksel konumunun yöneticiler tarafından görülebilmesini sağlayacak. Şirket Wi-Fi ağına bağlanan kullanıcıların hangi binada bulunduğu sistem tarafından otomatik olarak işaretlenecek.





Wi-Fi bağlantısına göre bina konumu belirlenecek

Microsoft’un duyurusuna göre, bir çalışan şirketin Wi-Fi ağına bağlandığında Teams uygulaması otomatik olarak kullanıcının bulunduğu binayı yöneticilere gösterecek. Eğer çalışan Wi-Fi’a bağlı değilse bu durum da yöneticiler tarafından görülebilecek. Böylece ekiplerin kimlerin ofiste, kimlerin farklı bir noktada çalıştığı tek ekran üzerinden kontrol edilebilecek. Bu nedenle ofisin uzak bir köşesinde çalışmayı sevenler veya evden “sessiz mesai” yapan çalışanlar için bu özellik pek de sevindirici bulunmuyor.





Güncelleme ertelendi: Ocak 2026

Özelliğin Aralık 2025’te devreye alınması bekleniyordu ancak Microsoft, güncellemenin Ocak 2026'ya ertelendiğini açıkladı. Bu da en azından yılbaşı döneminde çalışanların rahat bir nefes alacağı anlamına geliyor.





Sanal arka plan dönemi kapanıyor mu?

Uzmanlara göre, bu özellikle birlikte çalışanların Teams görüşmelerinde sanal arka plan kullanarak gerçek konumlarını gizleme devri sona erebilir. Çünkü yöneticiler artık doğrudan Wi-Fi verisi üzerinden çalışanın hangi binada olduğunu görebilecek.





Mahremiyet tartışmaları yeniden alevlendi