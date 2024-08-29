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Dünya

Çin hükümeti İsrail'in Batı Şeria'daki saldırılarını kınadı

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Çin, gerilimi tırmandıran eylemlere karşı çıkmakta ve sivillere yönelik her türlü saldırıyı kınamaktadır" denildi.

17:28 - 29/08/2024 Perşembe
AA
Foto: AA
Foto: AA

Çin, İsrail'in Batı Şeria'da başlattığı askeri operasyonun ardından İsrail'e gerilimi yükseltmekten kaçınma çağrısında bulundu.


Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, Pekin'de düzenlenen günlük basın toplantısında, bölgedeki duruma ilişkin soruya yanıt verdi.


Filistin'de durumu yakından izlediklerini ifade eden Sözcü Lin, "Çin, gerilimi tırmandıran eylemlere karşı çıkmakta ve sivillere yönelik her türlü saldırıyı kınamaktadır" dedi.


Lin, tüm taraflara, özellikle de İsrail'e, itidalli davranma ve gerilimi daha fazla yükseltmekten kaçınma çağrısı yaptı.


Ne olmuştu?

İsrail ordusu dün Batı Şeria'nın kuzeyinde Cenin ile Tulkerim ve Tubas mülteci kamplarını hedef alan askeri operasyon başlatmıştı.


İsrail saldırılarında şu ana kadar 17 Filistinlinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı, yaralılardan bazılarının durumunun kritik olduğu bildiriliyor.


Birleşmiş Milletler Sözcüsü Stephane Dujarric, Batı Şeria'daki saldırılara ilişkin açıklamasında, "Filistinli sivillerin artan şekilde ölümcül savaş taktiklerine maruz bırakılmasından kaygı duyduklarını" belirtmişti.

#Çin
#İsrail
#Gazze
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